Nieskuteczni Niemcy. Mistrzów świata ratował trzeci bramkarz





Foto: PAP/EPA | Video: Reuters TV Mecz odbył się w Monachium

Na emocje w meczu byłych i obecnych mistrzów świata trzeba było czekać do drugiej połowy. Niemcy atakowali momentami z pasją, ale nie zdołali pokonać francuskiego bramkarza. Szlagier w Lidze Narodów zakończył się bezbramkowym remisem.

Trener mistrzów świata Didier Deschamps na mecze z Niemcami i Holandią (9 września) w grupie A1 Ligi Narodów powołał prawie identyczną kadrę, która w Rosji sięgnęła po tytuł. Z powodu kontuzji zabrakło tylko rezerwowego bramkarza Steve'a Mandandy. Później okazało się, że uraz wyeliminował z gry Hugo Llorisa, podstawowego golkipera i kapitana zespołu. Dlatego w czwartkowy wieczór w reprezentacji Trójkolorowych zadebiutował Alphonse Areola, trzeci w mundialowej hierarchii.

Bez rewolucji

Do Euro przez Ligę Narodów. Zasady nowych rozgrywek Liga Narodów... czytaj dalej » Niemcy na mundialu przeżyli klęskę. Obrońcy tytułu odpadli już po fazie grupowej. Mimo to Joachim Loew, który pozostał na stanowisku selekcjonera, rewolucji nie dokonał. Nowe twarze to jedynie Nico Schulz z Hoffenheim, Kai Havertz z Bayeru Leverkusen oraz Thilo Kehrer z PSG. Loew nie stracił zaufania do Manuela Neuera, Matsa Hummelsa, Thomasa Muellera czy Toniego Kroosa, mistrzów świata z 2014 roku, którzy w Rosji zawiedli. To w nich niemiecki trener widzi kręgosłup zespołu, który ma zmazać plamę już w Lidze Narodów, a najlepiej na Euro 2020.

- Nie możemy nagle stać się całkiem inną drużynę, choć chcemy zaprezentować się diametralnie inaczej niż w mistrzostwach świata. Na pewno nieco większą uwagę poświęcimy defensywie, chcemy znaleźć równowagę w naszej grze, choć nie porzucamy myśli o posiadaniu piłki, dominacji, kombinacyjnym ataku - tłumaczył Loew.

Źródło: PAP/EPA Mbappe kilka razy zachwycił, ale gola nie strzelił

Bramkarz bohaterem

Wymieniona czwórka niemieckich piłkarzy, rzecz jasna, znalazła się w podstawowym składzie. Gospodarze zaczęli od strzału z 18. minuty Timo Wernera. Później ratował ich Neuer, wybijając groźne uderzenie głową Oliviera Girouda. Francuski napastnik jeszcze przed przerwą próbował wbić gola piętą. Nieskutecznie. Aktywny w ofensywie był również Kylian Mbappe.

W drugiej połowie niebezpiecznie strzelał Antoine Griezmann, drugi z napastników Trójkolorowych. W minucie 65. bliski zdobycia bramki był zaś Marco Reus. Niemcy zaczęli odważniej atakować. Do końca meczu stworzyli jeszcze kilka groźnych sytuacji. Pod francuskie pole karne zapędzili się nawet Hummels oraz prawy obrońca Matthias Ginter. Ich strzały genialnie wybronił Areola, bohater wieczoru.

Źródło: PAP/EPA Areola ratował Francuzów

Wyniki czwartkowych meczów Ligi Narodów:

A1, Monachium: Niemcy - Francja 0:0

B1, Uherske Hradiste: Czechy - Ukraina 1:2 (1:1)

B4, Cardiff: Walia - Irlandia 4:1 (3:0)

C3, Lublana: Słowenia - Bułgaria 1:2 (1:1)

C3, Oslo: Norwegia - Cypr 2:0 (2:0)

D1, Astana: Kazachstan - Gruzja 0:2 (0:0)

D1, Ryga: Łotwa - Andora 0:0

D4, Erywań: Armenia - Liechtenstein 2:1 (1:1)

D4, Gibraltar: Gibraltar - Macedonia 0:2 (0:2)