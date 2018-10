Wiceprezes PZPN: niektórzy nie prezentują poziomu reprezentacyjnego





- Nie ma sensu nawoływać do rewolucji, bo ta drużyna ma przecież swój kręgosłup i solidną podstawę – przyznał po nieudanych meczach Ligi Narodów wiceprezes ds. szkoleniowych PZPN Marek Koźmiński. Według niego kilku zawodników egzamin reprezentacyjny jednak oblało.

Polacy przegrali w niedzielę w Chorzowie z Włochami, a kilka dni wcześniej ulegli Portugalczykom. Szansy na pozostanie w Dywizji A rozgrywek już nie mają. Wywalczyli tylko jeden punkt w wyjazdowym meczu przeciwko Italii we wrześniu. Pozostał im listopadowy rewanż z Portugalią.



Reprezentacja w chaosie. Co wymyślił Brzęczek? - Te dwie porażki... czytaj dalej » - Przegraliśmy z drużynami lepszymi od nas. Bardziej boli porażka z Włochami, bo tak jest zawsze, gdy traci się gola w 92. minucie, a chwilę wcześniej miało się bardzo dobrą okazję do zdobycia bramki. Oczywiście nie można zapominać, że pierwsza połowa toczyła się totalnie pod dyktando Włochów. Było bardzo kiepsko, jeśli chodzi o kreowanie gry przez naszą pomoc. Po przerwie wyglądało to trochę lepiej, nasza drużyna pokazała inne i nieco lepsze oblicze, choć oczywiście to wciąż nie było to, na co kibice czekali - podsumował spotkanie Koźmiński.

Moc skrzydeł

Mecze w Lidze Narodów miały na celu sprawdzenie w reprezentacji kilku nowych zawodników. Według Koźmińskiego w zdecydowanej większości przypadków była to selekcja negatywna. Nie sprawdził się też system gry.

- To była selekcja negatywna. Nie chcę wchodzić w personalia, ale każdy kto oglądał te spotkania i zna się na piłce, zauważył że nie niektórzy zawodnicy nie prezentują poziomu, jakiego potrzebuje reprezentacja – stwierdził. - Widać, że ten zespół woli grać w ustawieniu 4-4-1-1 lub 4-4-2. Taktyka z trójką środkowych pomocników i bez klasycznych skrzydłowych nie zdała egzaminu – dodał.

Źródło: PAP/Andrzej Grygiel Jerzy Brzęczek



Od dość dawna Polska ma ogromne problemy ze znalezieniem klasowego lewego obrońcy. To dla Koźmińskiego, który przez lata grał na tej właśnie pozycji, jest szczególnie bolesne.



"To było najsłabsze z czterech spotkań, w jakich prowadziłem kadrę" Te mecze... czytaj dalej » - Problemów było więcej, ale jednym z nich gra lewych obrońców. Inaczej to wyglądało z Portugalią, gdy Artur Jędrzejczyk został pozostawiony sam sobie w walce z dużo szybszymi od siebie piłkarzami. Inaczej było z Włochami. Arkadiusz Reca to zupełnie inny zawodnik niż Jędrzejczyk. Spisał się słabiej niż w poprzednim starciu z Włochami w Bolonii. Po występie w Chorzowie nie można mówić w jego przypadku o optymizmie, a już prośba o zmianę w 87. minucie, to takie rzucenie "białej chusteczki". Nie spodobało mi się to zachowanie – podkreślił 45-krotny reprezentant Polski.

W oczekiwaniu na Piątka

Przeciwko Portugalii trener Brzęczek postawił na duet napastników Robert Lewandowski – Krzysztof Piątek. W niedzielę, partnerem "Lewego" był Arkadiusz Milik, choć kibice i wielu ekspertów żałowało, że kolejnej szansy nie dostał imponujący skutecznością w Serie A Piątek.



- Kibice myślą sercem, emocjami, a mecz się tak potoczył, a nie inaczej. W końcówce trener musiał dokonać zmiany Recy i nie miał jak wprowadzić Piątka. Nie dajmy się jednak zwariować. Inaczej wygląda współpraca Lewandowskiego z Milikiem i inaczej z Piątkiem. Ten drugi jest typowym egzekutorem, któremu trzeba dograć piłkę i mieć nadzieję, że coś strzeli. A Milik z kolei potrafi podać, wykonuje dobrze stałe fragmenty gry, ale też potrafi zdobyć bramkę – analizował Koźmiński.

Źródło: PAP/Andrzej Grygiel Milik dostał szansę u boku "Lewego"

Dwa mecze i podsumowanie

Reprezentację Polski czekają w tym roku jeszcze dwa mecze – kończący występy w Lidze Narodów z Portugalią i towarzyski z Czechami. Koźmiński oczekuje, że w tych spotkaniach wyklaruje się pomysł trenera Brzęczka na grę reprezentacji.



- To będzie takie podsumowanie początkowego okresu pracy trenera Brzęczka i mam nadzieję, że już zobaczymy jego konkretny pomysł na grę reprezentacji. Nie ma sensu nawoływać do rewolucji, bo ta drużyna ma przecież swój kręgosłup i solidną podstawę. Gdy się porówna personalnie kadrę Adama Nawałki i Brzęczka, to na palcach jednej ręki można policzyć dokonane zmiany. Nie mówmy więc, że doszło do jakichś wielkich eksperymentów – podsumował Koźmiński.

Tabela Ligi Narodów Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki 1. Portugalia 2

6

4-2 2. Włochy 3

4 2-2 3. Polska 3 1 3-5 Terminarz Ligi Narodów 7 września

Włochy - Polska 1:1

10 września

Portugalia - Włochy 1:0

11 października

Polska - Portugalia 2:3

14 października Polska - Włochy 0:1

17 listopada

Włochy - Portugalia, 20.45 20 listopada Portugalia - Polska, 20.45