Pogodzili się i wygrali





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Dania zagrała w najmocniejszym składzie

Reprezentacja Danii - już w podstawowym składzie po tymczasowym zażegnaniu konfliktu między piłkarzami a federacją - pokonała Walię 2:0. Kolejny mecz w Lidze Narodów wygrała Ukraina, która pokonała Słowację.

Youtuber, budowlaniec i księgowy zagrali w kadrze. Dostali lekcję Słowacja pokonała... czytaj dalej » Spór w Danii dotyczy używania wizerunku piłkarzy w umowach sponsorskich reprezentacji. Federacja chce posiadać zawodników na wyłączność i dzielić wpływy według własnych zasad, natomiast piłkarze chcą, by respektowano ich prywatne kontrakty sponsorskie.



Ponieważ ostatnie porozumienie, która to regulowało, wygasło 1 sierpnia, w środowym spotkaniu towarzyskim ze Słowacją w Trnawie wystąpiła drużyna złożona z zawodników grających w klubach trzeciej ligi i uprawiających futsal. W piątek władze związku i stowarzyszenia piłkarzy doszły do tymczasowego porozumienia, a rozmowy mają być kontynuowane w poniedziałek.



W niedzielę w Aarhus przeciw Walii wystąpiła już Dania w najmocniejszym obecnie zestawieniu i wygrała 2:0 po dwóch trafienia kapitana Christiana Eriksena. Podopieczni trenera Age Hareide objęli prowadzenie w tabeli grupy B4.

Ukraina liderem

W B1 komplet punktów w dwóch występach zgromadziła Ukraina, która w niedzielę we Lwowie wygrała ze Słowacją 1:0. W 80. minucie sukces gospodarzom zapewnił z rzutu karnego Andrij Jarmolenko. Trzy dni wcześniej lider pokonał na wyjeździe Czechy 2:1.



Polscy piłkarze trafili do najwyższej dywizji i rozpoczęli rozgrywki w piątek od remisu w Bolonii z Włochami 1:1. W grupie A3 rywalizować będzie także Portugalia, która podejmie Italię w poniedziałek.



Liga Narodów to nowa formuła rozgrywek, która częściowo zastępuje dotychczasowe mecze towarzyskie. Zrzeszone w UEFA federacje zostały podzielone na cztery dywizje: A, B, C i D, na podstawie rankingu. Dywizje A i B liczą po 12 zespołów, C - 15, a D - 16. W każdej z dywizji powstały cztery grupy, złożone z trzech lub czterech zespołów, aby każda reprezentacja mogła rozegrać po cztery lub sześć spotkań (systemem mecz i rewanż).

NIEDZIELE MECZE LIGI NARODÓW:

dywizja B, grupa 1: Ukraina - Słowacja 1:0

B4: Dania - Walia 2:0

C3: Bułgaria - Norwegia 1:0

D1: Gruzja - Łotwa 1:0

D4: Macedonia - Armenia 2:0

A1: Francja - Holandia

C3: Cypr - Słowenia

D4: Liechtenstein - Gibraltar