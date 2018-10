Brzęczek: Lewandowski i Piątek mają wiele wspólnego





Nie mogło być inaczej. Możliwość gry dwoma napastnikami była tematem numer jeden podczas środowej konferencji prasowej Jerzego Brzęczka. - Każdy wariant w ataku jest możliwy - zapewnił selekcjoner przed czwartkowym meczem z Portugalią w Lidze Narodów.

Krzysztof Piątek notuje fantastyczne wejście do Serie A. W pierwszych siedmiu meczach strzelił dla Genoi aż dziewięć goli i z każdej strony napływają głosy, że powinien grać w reprezentacji u boku Roberta Lewandowskiego.

Bez konkretnej deklaracji

Brzęczek początkowo nie był skory do rozwijania tematu. - Patrząc na trójkę naszych napastników (Lewandowski, Piątek, Arkadiusz Milik - red.), wszyscy są w bardzo dobrej dyspozycji. Świat piłki i sportu kocha spekulacje i tworzenie wariantów. Najważniejsze jest jednak, jak piłkarze realizują taktykę na boisku. Mamy nadzieję, że wariant, na który się zdecydujemy sprawdzi się i przyniesie oczekiwany efekt - skomentował.

Na tym się nie skończyło. Kolejnym pytaniem Brzęczek był zmuszony do udzielenia konkretniejszej odpowiedzi. - Lewandowski i Piątek mają wiele wspólnego. Z drugiej strony patrząc na Roberta, on bardzo często wychodzi z pola karnego i pokazuje się do gry. Każdy wariant jest możliwy. Na tę chwilę Robert z Krzyśkiem nie wystąpili wspólnie w żadnym meczu, ale jest możliwe, że dobrze by się zgrywali z pozostałymi dziewięcioma zawodnikami na boisku - stwierdził.

Bramkarze z jasną sytuacją

Selekcjoner mniej enigmatyczny był, jeśli chodzi o obsadę bramki. W tej kwestii ustalił jasne zasady i w czwartek wystąpić ma Fabiański. - Sytuacja z bramkarzem jest z góry ustalona. Pewne jest, że zagramy z czwórką obrońców - przyznał, czym po raz kolejny potwierdził, że nie będzie kontynuował eksperymentu Adama Nawałki z ustawieniem z trójką stoperów.

Po raz kolejny nieobecny na zgrupowaniu jest podstawowy lewy obrońca Maciej Rybus. - Nie uważam, żebyśmy mieli duże problemy z tą pozycją. Koncentrujemy się na zawodnikach, których mamy, a jedną z opcji jest Bartosz Bereszyński, ale wszystkie decyzje ogłoszone zostaną już w dniu meczu - zaznaczył.

To właśnie obrońca Sampdorii Genua był drugim gościem konferencji. Zmierzył się m.in. z pytaniem o sposób mobilizacji przed meczem i nieobecność Cristiano Ronaldo. - Żałuje, że go nie będzie. Mobilizuje nas przede wszystkim to, że jest to mecz reprezentacji Polski, na pełnym - mam nadzieję - Stadionie Śląskim. Portugalczycy są mistrzami Europy, to mówi samo za siebie. My swój pierwszy mecz Ligi Narodów zremisowaliśmy, oni wygrali, dlatego dla układu tabeli będzie to ważne starcie - podkreślił były piłkarz m.in. Legii Warszawa.

Włochy w niedzielę

W pierwszym spotkaniu Ligi Narodów, nowych rozgrywek mających zastąpić w dużej mierze potyczki towarzyskie, Biało-Czerwoni zremisowali 7 września w Bolonii z Włochami 1:1. W tabeli grupy trzeciej dywizji A z trzema punktami prowadzi Portugalia, która trzy dni później pokonała Italię 1:0.



Polacy zagrają z Portugalią w czwartek, a z Włochami w niedzielę na chorzowskim Stadionie Śląskim. Oba spotkania rozpoczną się o godz. 20.45.