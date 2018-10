Grosicki nie ma pretensji do Brzęczka. "Nie byłbym przydatny. Wiedziałem, że dostanę szansę"





- Jestem szczęśliwy, że wróciłem do reprezentacji. Kadra była, jest i zawsze będzie dla mnie bardzo ważna - wyznał Kamil Grosicki w rozmowie z TVN24. Pomocnik opowiedział również o różnicach między selekcjonerami Adamem Nawałką i Jerzym Brzęczkiem oraz o swojej - zakończonej fiaskiem - sadze transferowej.

30-letni Grosicki zapewnił, że wymazał z pamięci nieudany mundial i skupił się na rywalizacji w Hull City oraz na kolejnych meczach w reprezentacji.

- Przeżywałem te mistrzostwa jak każdy z kolegów, ale trzeba iść dalej. Turniej w Rosji przegraliśmy w głowach. Przed imprezą była napinka, duże zainteresowanie drużyną. Wiedzieliśmy, że jesteśmy jednym z faworytów tej grupy i naszym obowiązkiem było awansować. Niestety, po pierwszym meczu, przegranym z Senegalem, widziałem po drużynie, że coś nie gra i możemy się szybko pożegnać z turniejem - przyznał pomocnik, który był jedną z kluczowych postaci w zespole Nawałki.

Grosicki odniósł się także do kontuzji Kamila Glika, której stoper doznał tuż przed wylotem do Rosji. - Kamil jest ważną postacią tej drużyny i jego absencja z pewnością utrudniła trenerowi zestawienie składu. To jest piłka nożna, różne rzeczy się zdarzają i rzeczywiście nam go brakowało - wspominał.

"Nie byłbym przydatny"

Jak się skończył mundial pamiętamy - Polacy wrócili do domu już po fazie grupowej. Na stanowisku selekcjonera Nawałkę zastąpił Jerzy Brzęczek, a Grosickiego próżno było szukać wśród pierwszych powołań. Ale sam piłkarz urazy do nowego trenera kadry nie żywi.

- Kilka razy rozmawiałem z selekcjonerem. Powiedział, że widzi mnie w swoim zespole, docenia mój styl gry. Decyzja o niepowoływaniu mnie na wrześniowe mecze była słuszna. Nie byłbym przydatny. Ani pod względem mentalnym, ani fizycznym. Wiedziałem jednak, że jeśli zacznę grać w Hull, dostanę szansę powrotu do reprezentacji. I tak się stało - ocenił.

Nawałka i Brzęczek mają różne warsztaty pracy. I Grosik to zauważył. - Różnice? Organizacja gry. Trener Brzęczek chce grać inaczej pod względem taktycznym. Jest konkretny, od razu tłumaczy jaki błąd został popełniony. Nowy selekcjoner żyje pracą, cały czas podpowiada - przyznał zawodnik mający na koncie 60 meczów w biało-czerwonej koszulce.

Kolejny niedoszły transfer

Skrzydłowy wrócił także do tematu jego niedoszłego transferu z Hull City do tureckiego Bursasporu.



- Poleciałem tam, przeszedłem testy medyczne i wszystko wskazywało na to, że podpiszę kontrakt. Nie byłem jednak w stu procentach pewien, czy to dobry wybór. W tamtym okresie nie było jednak lepszych opcji. W ostatniej chwili pojawiła się oferta z Portugalii (Sporting - red.), ale niestety kluby nie dogadały się i transfer upadł - tłumaczył Grosicki.

