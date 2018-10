Mistrz świata wyszedł z opresji. Świetny mecz Niemców nie dał nawet punktu





Foto: EPA/Christophe Petit-Tesson | Video: PAP/EPA Francuzi ograli Niemców

To był dziwny mecz w Paryżu. Pogrążeni w kryzysie Niemcy zaskoczyli Francuzów - prowadzili, grając najlepszy mecz od dawna, ale po końcowym gwizdku to aktualni mistrzowie świata cieszyli się ze zwycięstwa 2:1.

Loew nie rozważa dymisji. "Nie przychodzą mi do głowy takie myśli" Pogrążający się w... czytaj dalej » Meczem na Stade de France Niemcy chcieli zrehabilitować za porażkę z Holandią 0:3, najwyższą za kadencji Joachima Loewa od października 2007 roku i piątą w roku kalendarzowym. Zwłaszcza że byli mistrzowie świata zamykali tabelę grupy A1.

- Dlatego też nie mamy nic do stracenia, a możemy dużo zyskać. Trzeba się skoncentrować i nadrobić to, co straciliśmy w Holandii - przyznał przed spotkaniem niemiecki trener, który w Paryżu po raz 169. prowadził drużynę narodową.

Faworytem spotkania byli Francuzi, którzy w pierwszym meczu z Niemcami bezbramkowo zremisowali. Remisem zakończyło się też starcie w listopadzie 2017 roku. Z kolei w półfinale Euro 2016 triumfowali Trójkolorowi.

Najlepsi od dawna, ale co z tego?

Jeśli ktoś mówił o kryzysie w zespole Die Mannschaft, musiał przecierać oczy ze zdumienia, zwłaszcza w pierwszej połowie. To była najlepsza połowa w ich wykonaniu od dawien dawna, zwłaszcza niepowołanego na mundial Leroya Sane, który świetnie rozgrywał i rozprowadzał kontrataki. Już w 13. minucie przyjezdni doczekali się rzutu karnego, po tym jak piłkę ręką we własnym polu karnym zagrał Presnel Kimpembe. Na gola zamienił go Toni Kroos.

Źródło: EPA/IAN LANGSDON Kroos strzelił tuż przy słupku

Na jednobramkowym prowadzeniu zawodnicy Loewa nie chcieli poprzestać. Sytuacji na podwyższenie wyniku nie brakowało. Najlepszą zmarnował w 23. minucie Matthias Ginter, którego strzał wślizgiem końcami palców zatrzymał Hugo Lloris. Francuzi w tej części poważnie zagrozili Niemcom tylko raz, w końcówce, Kylianowi Mbappe zabrakło milimetrów, by pokonać Manuela Neuera. Jeszcze bliżej pokonania bramkarza napastnik PSG był na początku drugiej części, ale Niemiec świetnie interweniował.

To, co nie udało się Mbappe, udało Antoine'owi Griezmannowi. Z lewej strony dokładnie dośrodkował Lucas Hernandez, a napastnik Atletico świetnie wykończył strzałem głową.

Źródło: EPA/Christophe Petit-Tesson Griezmann strzelił na 1:1

Chociaż Niemców nie załamała utrata bramki - uderzenie Serge'a Gnabry'ego i świetna parada Llorisa najlepszym przykładem - to nie goście, a mistrzowie świata doczekali się zwycięskiego gola. W 79. minucie arbiter uznał, że Blaise Matiudi był faulowany w polu karnym przez Matsa Hummelsa. Jedenastkę pewnie egzekwował Griezmann.

O włos od spadku

Przed ostatnim meczem w Lidze Narodów Niemcy stoją pod ścianą. By nie spaść z dywizji pierwszej, muszą nie tylko w listopadzie pokonać Holandię, ale i liczyć, że ta nie wygra jeszcze z Francją.



Wtorkowe mecze Ligi Narodów:

D1: Kazachstan - Andora 4:0

D4: Armenia - Macedonia 4:0

A1: Francja - Niemcy 2:1

B1: Ukraina - Czechy 1:0

B4: Irlandia - Walia 0:1

C3: Słowenia - Cypr 1:1

C3: Norwegia - Bułgaria 1:0

D1: Łotwa - Gruzja 0:3

D4: Gibraltar - Liechtenstein 2:1