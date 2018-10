Gibraltar idzie jak burza. "Wielu nazwie to szczęściem"





Foto: PAP/EPA/A. CARRASCO RAGEL | Video: PAP/EPA Gibraltar na zwycięskiej ścieżce

Piłkarska reprezentacja Gibraltaru rozpędziła się na dobre. We wtorek jej piłkarze wygrali drugi kolejny mecz - tym razem 2:1 z Liechtenstein - i wciąż zachowują szanse na awans do dywizji C Ligi Narodów.

Pierwsza wygrana w meczu o stawkę. Ubolewania po pomyleniu hymnu Piłkarze... czytaj dalej » W sobotę Gibraltarczycy sensacyjnie wygrali na wyjeździe z Armenią 1:0, w której składzie biegał chociażby Henrik Mchitarjan. Przerwali tym samym serię 22 przegranych meczów o punkty. Przed pierwszym gwizdkiem doszło do dużego zamieszania, bo w Erywaniu zamiast Gibraltaru odegrano hymn... Liechtensteinu.

Zachowali szanse

I właśnie Liechtenstein był wtorkowym rywalem drużyny Julio Cesara Ribasa. Do przerwy Gibraltarczycy przegrywali, ale za sprawą goli George'a Cabrery i Josepha Chipoliny zdołali odwrócić wynik i wygrać. To pierwszy przypadek, kiedy 198. drużyna rankingu FIFA zdobyła dwa gole w meczu o punkty.

"Wielu nazwie to szczęściem, ja określę to jako ciężką pracę, wiarę i poświęcenie" - napisał po meczu obrońca Roy Chipolina.



Many will call it luck, i call it hard work, belief and dedication, oh and the obvious cojones que tenemos los llanito — Roy Chipolina (@RoyC14) 17 października 2018





Gibraltar zachował tym samym szanse na awans do dywizji C Ligi Narodów. Po czterech meczach ma na koncie sześć punktów i traci trzy do prowadzącej Armenii.

Pogrom za pogromem

Wyspy Owcze nie pomogły. Ale młodzi Polacy wciąż w grze o Euro Zwycięstwem 3:0 z... czytaj dalej » Gibraltar pierwszy międzynarodowy mecz rozegrał w 2011 roku. Rozpoczął świetnie, od rozbicia 3:0 Wysp Owczych, ale później zaczęły się schody.

Do struktur UEFA ta drużyna trafiła dwa lata później. Do startu Ligi Narodów rozegrała dwadzieścia meczów o punkty (eliminacje Euro 2016 i mundialu 2018) i wszystkie przegrała. Zdarzało się, że bardzo wysoko. 7:0 i 8:1 ogrywali ich Polacy, 9:0 rozbili ich Belgowie.

Ogółem na 36 meczów ta drużyna przegrała 27. Ten rok jest jednak dla nich niezwykle udany - na pięć meczów aż trzy wygrali. Dla porównania, tyle samo razy, ale w jedenastu starciach zwyciężyli Niemcy. Mistrzowie świata z 2014 roku aż sześć razy ponosili porażki.