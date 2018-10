Piątek dał do myślenia Brzęczkowi. "Opcja z dwoma napastnikami istnieje"





- Krzysiek Piątek jest w niesamowitej formie. Wypada mu życzyć, żeby taką skuteczność utrzymywał w klubie i oczywiście u nas, w reprezentacji - powiedział selekcjoner Jerzy Brzęczek, który rozważa wystawianie dwóch napastników na mecz z Portugalią lub Włochami w Lidze Narodów.

W Katowicach rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji. Powołani piłkarze mieli do godziny 13 czas, żeby stawić się w hotelu, później z przedstawicielami mediów spotkał się Brzęczek. Pierwszym rywalem Polaków w czwartek będzie Portugalia, w niedzielę - Italia. Oba spotkania odbędą się na Stadionie Śląskim w Chorzowie.



Grosicki wraca. "Mam nadzieję, że teraz będę przydatny" Selekcjoner... czytaj dalej » - Portugalia to bardzo dobrze zorganizowana drużyna i w defensywie, i w ofensywie. Myślę, że od zwycięskich dla niej mistrzostw Europy przed dwoma laty jeszcze ewoluowała. Wtedy jej główną siłą była defensywa, teraz gra bardziej ofensywnie. To bardzo silny przeciwnik, a dla nas to ważny test - skomentował selekcjoner.

Trudne wybory

W Chorzowie nie wystąpi Cristiano Ronaldo, gwiazdor Juventusu, który nie dostał powołania. - To oczywiście jest wielki piłkarz, którzy może sam rozstrzygnąć o wyniku meczu. Ale wydaje mi się, że pod jego nieobecność cała drużyna może być bardziej zorganizowana w defensywie. Ta pełna koncentracja robi wrażenie. Dobry wynik z Portugalią można osiągnąć tylko jeśli będziemy w stu procentach realizować założenia taktyczne i jeśli nie zabraknie nam zaangażowania i determinacji. Każdy nasz błąd może być bezwzględnie wykorzystany - zaznaczył Brzęczek.



Trener kadry powołał trzech napastników. Obok kapitana Roberta Lewandowskiego z Bayernu oraz Arkadiusza Milika z Napoli, znalazł się również Piątek, lider klasyfikacji strzelców Serie A. W siedmiu ostatnich meczach ligowych Genoi wbił dziewięć goli. Brzęczek w pierwszym meczu z Włochami wystawił tylko jednego napastnika (Lewandowskiego), w sparingu z Irlandią - dwóch (Milik i Piątek).



- Krzysiek jest w niesamowitej formie, wypada mu życzyć, żeby taką skuteczność utrzymywał w klubie i oczywiście u nas, w reprezentacji. Jeśli chodzi o nasze przemyślenia dotyczące składu, wszystko będzie wiadomo w czwartkowy wieczór. Na pewno opcja gry z dwoma napastnikami istnieje - przyznał Brzęczek.

Punkt w debiucie

Brzęczek, który w lipcu zastąpił na stanowisku selekcjonera Adama Nawałkę, na ławce trenerskiej reprezentacji zadebiutował w wyjazdowym spotkaniu z Włochami w Bolonii 1:1 (7 września) w pierwszej kolejce Ligi Narodów. Oba zespoły mają po jednym punkcie. W tabeli grupy 3 dywizji A z trzema punktami prowadzi Portugalia, która 10 września pokonała Włochy 1:0.

Kadra na mecze z Portugalią i Włochami:

bramkarze: Łukasz Fabiański (West Ham United), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn), Bartłomiej Drągowski (Fiorentina);

obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Kamil Glik (AS Monaco), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Marcin Kamiński (Fortuna Duesseldorf), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Paweł Olkowski (Bolton Wanderers), Rafał Pietrzak (Wisła Kraków), Arkadiusz Reca (Atalanta Bergamo);

pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (VfL Wolfsburg), Przemysław Frankowski (Jagiellonia Białystok), Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Damian Kądzior (Dinamo Zagrzeb), Mateusz Klich (Leeds United), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiw Moskwa), Rafał Kurzawa (Amiens SC), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Maciej Makuszewski (Lech Poznań), Damian Szymański (Wisła Płock), Piotr Zieliński (SSC Napoli);

napastnicy: Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (Napoli), Krzysztof Piątek (Genoa).