Brzęczek: musimy odbudować zaufanie

Foto: PAP/Andrzej Grygiel Video: tvn24

Szczęsny: ambicja nie pozwala, żeby ten mecz przegrać

13.10.2018 | - Motywacji nam nie zabraknie. Gramy przecież nie tylko o trzy punkty, ale i o to, by nie spaść z Dywizji A. Ambicja nie pozwala przegrać. Damy z siebie wszystko, by zwyciężyć i w tej dywizji pozostać – dodał bramkarz kadry Polski i Juventusu Turyn Wojciech Szczęsny.

