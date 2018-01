Boniek zadowolony z losowania. "Serce zabiło mocniej"





»

- Czeka nas wiele fantastycznych meczów. Wylosowane grupy są bardzo atrakcyjne, my trafiliśmy na Włochów i Portugalczyków. Serce zabiło mocniej - skomentował losowanie Ligi Narodów prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek.

Liga Narodów to nowe rozgrywki, mające podnieść rangę i atrakcyjność towarzyskich meczów. Polacy, którzy byli przydzieleni do teoretycznie najsilniejszej dywizji A i losowani z trzeciego koszyka, trafili na Portugalię i Włochy. Losowanie odbyło się w środę w Lozannie. Polacy wśród najlepszych. Poznali rywali w Lidze Narodów Piłkarska... czytaj dalej »

"Wolę z nimi niż ze Szwajcarią"

- Czeka nas wiele fantastycznych meczów. Wylosowane grupy są bardzo atrakcyjne, my trafiliśmy na Włochów i Portugalczyków. Serce zabiło mocniej. Italia to mocna futbolowa nacja, która jest mi bliska, fajnie będzie gościć Włochów w Polsce. Nie awansowali na mistrzostwa świata w Rosji i za wszelką będą chcieli się teraz odbudować i wrócić do wielkiej piłki – przyznał cytowany na oficjalnej stronie PZPN Boniek, były piłkarz Juventusu i Romy, który wiele czasu w ciągu roku spędza w Rzymie.

I dodał: - Wolę rywalizować z nimi niż na przykład ze Szwajcarią.



Jeżeli chodzi o Portugalię, prezes polskiej federacji przypomniał, że Polska grała z tym rywalem w ćwierćfinale Euro 2016 we Francji.



- Walczyliśmy jak równy z równym i w regulaminowym czasie gry padł remis. Przegraliśmy dopiero po serii rzutów karnych, a później Portugalczycy zostali mistrzami Europy. Jesienią będziemy mieli okazję zagrać po raz kolejny i na pewno znowu damy z siebie wszystko – stwierdził Boniek.



Jak jednak zaznaczył, teraz najważniejszą są mistrzostwa świata i przygotowania do tego turnieju.

W każdej z dywizji Ligi Narodów powstały cztery grupy, złożone z trzech lub czterech zespołów, aby każda reprezentacja mogła rozegrać po cztery lub sześć meczów (systemem mecz i rewanż). W przypadku dywizji A grupy składają się z trzech zespołów.



Faza grupowa zostanie rozegrana od września do listopada 2018. Zwycięzcy grup dywizji A awansują do Final Four, zaplanowanego na czerwiec 2019 roku.



Pomiędzy poszczególnymi dywizjami będą obowiązywały zasady awansów i spadków. Do niższej spadną po cztery najsłabsze zespoły z dywizji A, B i C, a do wyższej awansują po cztery najlepsze z B, C i D.



Liga Narodów jest też szansą wywalczenia kwalifikacji na Euro 2020 dla tych, którym nie uda się awansować w tradycyjnych eliminacjach. W mistrzostwach Europy przewidziano cztery takie miejsca - po jednym dla każdej dywizji. Rywalizacja będzie się toczyła w specjalnych barażach pod koniec marca 2020 roku.



Jeżeli zwycięzca grupy Ligi Narodów awansował do turnieju finałowego ME przez tradycyjne eliminacje, jego miejsce w barażach zajmie następna najwyżej sklasyfikowana drużyna z danej dywizji.

Źródło: PAP/DPA Liga Narodów. Podział na grupy