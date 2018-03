Ósemka mocarzy. Szykują się same hity





Ci, co mieli awansować, awansowali. Oprócz Manchesteru United - tak w telegraficznym skrócie wyglądała 1/8 finału Ligi Mistrzów. W środę wieczorem poznaliśmy ostanie dwie drużyny, które w kwietniu zagrają w ćwierćfinałach. Te - patrząc na całą ósemkę - muszą być pasjonujące.

Gdy przez fazę grupową szturmem przeszło pięć angielskich drużyn, wydawało się, że to będzie sezon Premier League. Tyle że już w 1/8 finału z LM pożegnały się Tottenham, Manchester United i Chelsea. Dwie z nich odpadły po rywalizacji z ekipami hiszpańskimi. "Szanowny król", "Ojcze nasz". Hiszpanie oddają hołd Messiemu Po takim meczu... czytaj dalej »

Wymierzyli cios

Madrycki dziennik "Marca" zauważył, że szósty rok z rzędu aż trzy zespoły z tego kraju zdołały wywalczyć awans do ćwierćfinału. W trwającej edycji żadna inna liga nie może pochwalić się równie dobrym wynikiem. "Hiszpańska dominacja" - obwieszcza gazeta. Jeszcze bardziej dosadnie obrazuje to "AS": "Cios LaLigi w Premier League".

Losowanie par 1/4 finału odbędzie się w piątek w siedzibie UEFA w szwajcarskim Nyonie. Będzie miało ono charakter otwarty, czyli nikt nie będzie rozstawiony i nie będzie żadnych uwarunkowań, że jakieś drużyny nie mogą trafić na siebie.

Sami utytułowani

Z pięciu najbardziej utytułowanych klubów w historii Pucharu Europy w ćwierćfinałach obecnej edycji Ligi Mistrzów zabraknie tylko Milanu. Łącznie kluby, które pozostały w rywalizacji mają w dorobku 29 triumfów w tych rozgrywkach.

Poczet triumfatorów otwiera najlepszy w dwóch poprzednich sezonach Real, który łącznie po Puchar Europy sięgnął 12 razy. Pięciokrotnie uczyniły to Barcelona, Liverpool i Bayern Roberta Lewandowskiego, a dwa razy bezkonkurencyjny był Juventus.

Trzem ekipom, które mają na to szanse w tym roku, nie dane było jeszcze triumfować w PE czy LM. Są to Manchester City, Roma i Sevilla.

