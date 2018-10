Ronaldo podziwiał popis Dybali. City męczyło się z Hoffenheim





Foto: PAP/EPA/ALESSANDRO DI MARCO | Video: PAP/EPA Dwa gole Dybali już w pierwszej połowie

Piłkarze Hoffenheim potrzebowali niespełna minuty, aby w meczu drugiej kolejki Ligi Mistrzów pokonać bramkarza Manchesteru City. Szybki gol nie dał im nawet punktu, bo ostatecznie triumfowali goście - 2:1. Bezrobotny w bramce był Wojciech Szczęsny, którego Juventus po trzech golach Paolo Dybali pewnie ograł Young Boys Berno.

Manchester na krajowym podwórku nie przegrał jeszcze meczu, za to w pucharach wpadkę zaliczył już na starcie. Po sensacyjnej porażce z Lyonem pojedynek z Hoffenheim nabrał dla zespołu Josepa Guardioli ogromnego znaczenia.

Dla niemieckiego zespołu był to debiut w Lidze Mistrzów przed własną publicznością. Historyczna bramka padła już po 44 sekundach. Ishak Belfodil wyszedł w tempo do kapitalnego prostopadłego podania, a następnie pewnym strzałem pokonał Edersona.

Goście doprowadzili do wyrównania już sześć minut później. Tym razem to David Silva magicznym zagraniem przeciął defensywę przeciwnika. Piłka trafiła do Leroya Sane, potem do Sergio Aguero, a na końcu do siatki.

Źródło: PAP/EPA/ARMANDO BABANI Hoffenheim zaskoczyło gości już w 44 sekundzie

Czekali długo

UEFA się ugięła. VAR w Lidze Mistrzów Na tę decyzję... czytaj dalej » Reszta spotkania wyglądała tak, jak można było się tego spodziewać. Goście mieli piłkę, nie chcieli się nią dzielić z rywalem i osiągali momentami przygniatającą przewagę. Jeszcze w pierwszej połowie kapitalną okazję zmarnował Raheem Sterling. Dwie szanse miał Aguero. Bez efektu.

W drugiej połowie zmęczonym gościom grało się coraz trudniej. Tempo podkręcili dopiero w końcówce. Gola wbili w 87. minucie. Po fatalnym błędzie obrońcy, który źle przyjął piłkę, zwycięstwo zapewnił im Silva.

Trzy razy Dybala

Niespodzianki nie było też w Turynie. Juventus łatwo rozprawił się z debiutującymi w rozgrywkach Szwajcarami. Ściślej rzecz ujmując, zrobił to w pojedynkę Paolo Dybala. Argentyńczyk dwukrotnie trafił przed przerwą, trzecią bramkę dorzucił po zmianie stron.

Źródło: PAP/EPA/ALESSANDRO DI MARCO Dwa gole Dybali już w pierwszej połowie

Wszystkiemu przyglądał się siedzący na trybunach Cristiano Ronaldo, który pauzował za kuriozalną czerwoną kartkę w spotkaniu z Valencią. Co ciekawe, gdyby Portugalczyk mógł zagrać, być może na boisku nie znalazłoby się miejsce dla Dybali.

Tylko raz przez całe spotkanie interweniować musiał Wojciech Szczęsny. Polak po dwóch kolejkach Ligi Mistrzów ma czyste konto, a jego zespół komplet punktów.