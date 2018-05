Trener Romy: spróbujemy dokonać kolejnego cudu





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Roma znów spróbuje odrobić kilkubramkowe straty

Eusebio Di Francesco nie ma wątpliwości, że jego drużyna potrzebuje cudu z Liverpoolem w rewanżowym półfinale Ligi Mistrzów. - Musimy mieć wiarę i odpowiednią mentalność - powiedział szkoleniowiec Romy.

Sytuacja rzymskiego klubu - mimo porażki w Liverpoolu 2:5 - jest trudna, ale nie beznadziejna. Piłkarze Romy do awansu potrzebują zwycięstwa 3:0 lub wyższego (jeśli goście wbiją gola), ale historia - i to wcale nieodległa - pokazała, że stać ich na to. W tegorocznym ćwierćfinale z Barceloną przegrali pierwszy mecz 1:4, ale u siebie wygrali 3:0 i awansowali.

"Musimy walczyć"

- Musimy mieć wiarę i odpowiednią mentalność, żeby z kibicami oraz pasją w zespole spróbować dokonać kolejnego cudu. Właśnie słowo cud pasuje tutaj idealnie - podkreślił Di Francesco.



I dodał: - Liverpool jest niebezpieczny i może cię skrzywdzić, jeśli dasz im nawet milimetr wolnej przestrzeni. Chcę jasno powiedzieć. Czy w półfinale Ligi Mistrzów przy 70 tysiącach kibiców rywal po prostu się podda? Nie. Musimy więc walczyć, być drużyną, która da z siebie wszystko. Wtedy mecz może zakończyć się wynikiem 4:1 i to w obie strony. Ale to co chcę zobaczyć, to entuzjazm i chęć wyjścia przez moich piłkarzy poza limity.

Eusebio Di Francesco podczas konferencji prasowej

Nietykalny stadion

Roma w tegorocznej Lidze Mistrzów jeszcze nie straciła gola na własnym stadionie. 48-letni szkoleniowiec zwrócił uwagę, że tylko Atletico Madryt w fazie grupowej było najbliżej zdobycia bramki, zmuszając jego piłkarzy do większego wysiłku. Dostał milionowe poparcie, sam rozgłosu nie lubi. "To teraz najlepszy piłkarz świata" Z Chelsea go... czytaj dalej »



- Od tego czasu udawało nam się powstrzymać rywali. I mam nadzieję, że w środę będzie tak samo. Pasja naszych kibiców powinna dać nam dodatkowy impuls - powiedział Di Francesco.



Trener Romy komplementował Mohameda Salaha, który w pierwszym meczu wbił dwa gole i przy kolejnych dwóch asystował. I liczy, że podobny wyczyn powtórzy jego napastnik Edin Dżeko.



- Zawodnicy muszą wziąć na siebie odpowiedzialność. Zwłaszcza Dżeko jako jeden z kluczowych graczy w tym sezonie. Mam nadzieję, że zrobi jeszcze większą różnicę niż Salah na Anfield Road. Naszą ambicją powinien być finał w Kijowie. Postaram się potraktować ten mecz jak każdy inny. Przekazałem zespołowi moje pomysły i przekonam moich piłkarzy, że awans jest możliwy - zakończył.



Jak do rewanżu podchodzi pomocnik Romy Radja Nainggolan? - Te dwa gole w Liverpoolu dały nam nadzieję, ale nie możemy powtórzyć tych samych błędów. Musimy być skupieni przez 90 minut. Wiemy, że czeka nas trudne zadanie, ale podobnie było z Barceloną i zrobiliśmy to - powiedział.



Początek meczu w środę o 20.45.