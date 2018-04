Były sędzia o karnym dla Realu. "Należał się. Spryt i mądrość napastnika"





Foto: PAP/EPA/KIKO HUESCA | Video: PAP/EPA Sędzia Oliver musiał podjąć trudną decyzję. Real gra dalej

- Był karny Realu. Sędzia udźwignął odpowiedzialność i podjął prawidłową decyzję - skomentował w rozmowie ze sport.tvn24.pl Sławomir Stempniewski, były arbiter międzynarodowy, w przeszłości także przewodniczący Kolegium Sędziów PZPN. Wykorzystana przez Cristiano Ronaldo "jedenastka" zdecydowała o odpadnięciu Juventusu z Ligi Mistrzów.

W środowy wieczór wszystko zmierzało do dogrywki. Juventus odrobił straty, wbijając po godzinie gry trzy gole Realowi. Ale w doliczonym czasie doszło do starcia w polu karnym turyńczyków. Mehdi Benatia, obrońca gości, powalił atakującego piłkę rezerwowego Lucasa Vazqueza. Madryt się cieszy, w Katalonii obwiniają sędziego. "Kradzież stulecia" "Horrorem"... czytaj dalej »



Michael Oliver zagwizdał. I się zaczęło. Angielski sędzia omal nie został staranowany przez piłkarzy Juventusu. Najgłośniej protestował bramkarz i kapitan Gianluigi Buffon, który dodatkowo szturchnął arbitra, za co został wyrzucony z boiska. Zastąpił go Wojciech Szczęsny. Polski bramkarz nie miał jednak żadnych szans przy uderzeniu Ronaldo. Ten gol dał obrońcom trofeum awans do półfinału. I wywołał spore kontrowersje.

"Prawidłowa decyzja"

- Był karny Realu. To była bardzo trudna decyzja. Wiemy, jaki był ciężar gatunkowy meczu i w której minucie został podyktowany. Uważam, że sędzia dźwignął odpowiedzialność i podjął prawidłową decyzję - skomentował w rozmowie ze sport.tvn24.pl Stempniewski.



- Gdy napastnik wygra walkę o pozycję w polu karnym, obrońca musi się z nim obchodzić jak z jajkiem. Musi uważać, a Vazquez wygrał sprytem i mądrością. Jeśli oczekiwał, że zostanie staranowany, to tak się po prostu stało. Sędzia nie rozbiera akcji na czynniki pierwsze. Bierze całokształt zdarzenia i na tej podstawie podejmuje decyzje. W moim pierwszym odczuciu była "jedenastka". Powtórki mnie tylko utwierdziły w przekonaniu - dodał były arbiter międzynarodowy.

A co z kartką dla Buffona?



- Przepisy gry w piłkę nożna nie upoważniają do dyskusji z sędzią. To jest mit. Nie ma znaczenia, czy to był kapitan albo inny zawodnik. Na pewno był sfrustrowany i pewnie użył niewybrednych słów - wyjaśnił Stempniewski.

Źródło: PAP/EPA Piłkarze Juventusu nie potrafili opanować emocji

"Sędzia podołał"

Czy 33-letni Oliver, który sędziował dopiero ósmy mecz w Lidze Mistrzów, a na co dzień prowadzi spotkania w angielskiej ekstraklasie, podołał?



- Uważam, że dał radę. Po takich spotkaniach można rozeznać się w przygotowaniu sędziego. Ocenić jego poziom właśnie w sytuacjach ekstremalnych. Anglik podołał, wykazując się dużą odpornością psychiczną. Żaden mecz nie odbędzie się bez błędów i Oliver je popełniał, ale najważniejsze, żeby kluczowe decyzje były poprawne - zakończył były przewodniczący Kolegium Sędziów PZPN.

Źródło: PAP/EPA Real awansował po niesamowitym dwumeczu z Juve