Bayern się podniósł. Zrobił wielki krok do półfinału





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Bayern pokonał Sevillę

Bayern nie pozostawił Sevilli złudzeń, choć w pierwszej połowie miał wyraźne kłopoty. Wygrał 2:1 i jest bardzo blisko półfinału Ligi Mistrzów. Robert Lewandowski tym razem gola nie strzelił.

Bayern pojechał do Hiszpanii po laniu, jakie sprawił Borussii w ligowym hicie w Bundeslidze. Nastrzelał jej sześć goli, ale na mecz do Sewilli udał się z duszą na ramieniu. Monachijczycy mają problem ze strzelaniem goli hiszpańskim drużynom na wyjazdach w Lidze Mistrzów. W ostatnich czterech sezonach takich bramek zdobył ledwie dwie. To nie wszystko. W sobotę Andaluzyjczycy mogli jako pierwsi w tym sezonie pokonać w kraju Barcelonę. Dwukrotnie obejmowali prowadzenie, ale wygrać i tak nie zdołali. Niemniej, pokazali moc.



- Od samego początku mówiliśmy, że wylosowanie Sevilli to nie jest fart ani spełnienie marzeń - przyznał przed meczem prezes Bayernu Karl-Heinz Rummenigge.

Przeprosił golem

To nie była tylko kurtuazja. Gospodarze we wtorek od początku dzielnie sobie poczynali z monachijską maszyną, pędzącą w Niemczech po kolejny mistrzowski tytuł. To oni jako pierwsi stworzyli sobie dogodną sytuację do strzelenia gola. Pablo Sarabia nie potrafił jednak trafić między słupki z kilku metrów, choć przed sobą miał tylko bramkarza. Była 20. minuta.



Hiszpan poprawił się kilka chwil później, gdy dopadł do piłki rzuconej przez Sergio Escudero, uprzedził obrońcę i strzelił na 1:0. Sęk w tym, że w opanowaniu piłki pomógł sobie ręką. Kontrowersyjna sytuacja, ale nie dla sędziego, bo on nic złego dostrzegł.

Źródło: PAP/EPA Pablo Sarabia dał Sevilli prowadzenie

Dostali napędu

Bayern stracił gola, a za moment także swojego największego wojownika. Arturo Vidal z grymasem bólu i urazem prawdopodobnie mięśniowym, uniemożliwiającym mu dalszą grę, musiał opuścić boisko.

Za niego wszedł palący się do gry James. Kolumbijczyk ledwo się pojawił, a już wypracował bramkową sytuację. Podał do Francka Ribery'ego, ten strzelił, a piłka po drodze odbiła się od Jesusa Navasa i wpadła obok bezradnego bramkarza Sevilli. Gol przypadkowy, jakże cenny dla Bayernu, który do tego czasu był, z niewidocznym Robertem Lewandowskim, w niemałych opałach.

Źródło: PAP/EPA Ribery strzela, za chwilę będzie rykoszet i padnie gol

Złoty strzał głową najniższego

Po przerwie to był inny Bayern. Przejął kontrolę nad wydarzeniami na boisku i stwarzał sobie kolejne sytuacje. Bomby posłali James i Javi Martinez, ale bez efektu.

David Soria skapitulował dopiero po strzale głową Thiago Alcantary, najniższego piłkarza na boisku. Gol zasłużony, bo Sevilla w drugiej połowie dała się zdominować, nie oddała ani jednego strzału. FCB wygrał 2:1.

Dla monachijczyków to bardzo dobry prognostyk przed rewanżem, który za tydzień.

W drugim wtorkowym meczu Real rozbił Juventus w Turynie 3:0.

Mecze 1/4 finału Ligi Mistrzów

wtorek, 3 kwietnia

Juventus Turyn - Real Madryt 0:3 (3' i 64' Ronaldo, 72' Marcelo)

Sevilla - Bayern 1:2 (32' Sarabia - 37' Navas - sam., 68' Thiago)



środa, 4 kwietnia

Liverpool - Manchester City

Barcelona - AS Roma