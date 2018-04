Messi nigdy nie miał takiego rywala. Samobój drugim najlepszym "strzelcem" Barcelony





Kto jest najlepszym strzelcem Barcelony w tej edycji Ligi Mistrzów? Leo Messi. A kto po nim? Samobój. Okazuje się, że aż pięć z siedemnastu goli to dzieła kopnięć rywali do własnej bramki. W historii tych elitarnych rozgrywek to pierwszy taki przypadek.

Jak na razie piłkarzom z Katalonii mocno pomagają rywale. W meczu z Romą w ćwierćfinale zdecydowanymi faworytami byli gospodarze, którzy jednak przez 37 minut nie potrafili stworzyć wielu groźnych sytuacji. Wtedy jednak z pomocą przyszedł im... środkowy pomocnik Romy Daniele De Rossi.

34-letni piłkarz, który gra w tym klubie od początku seniorskiej kariery, przeciął podanie do Leo Messiego tak niefortunnie, że pokonał własnego bramkarza z około 15 metrów. Był to już czwarty samobój w tej edycji Ligi Mistrzów w meczu przeciwko Dumie Katalonii. Piąty padł w 56. minucie i jego autorem był obrońca Romy Kostas Manolas przy pomocy Samuela Umtitiego.

Źródło: PAP/EPA Manolas zaskakuje swojego bramkarza

Ostatecznie skończyło się wynikiem 4:1, ale po meczu najwięcej mówi się o tzw. "swojakach". I nie ma się co dziwić, bo w Lidze Mistrzów nie było wcześniej drużyny, która w jednej edycji zdobyłaby tyle bramek po samobójach rywali.

Autorami poprzednich trafień byli obrońcy Sportingu - Sebastian Coates (w meczu 2. kolejki) i Jeremy Mathieu (6. kolejka) oraz Olympiakosu - Dimitrios Nikolaou (3. kolejka). Najskuteczniejszym strzelcem Blaugrany w tym sezonie LM, póki co, jest Messi - sześć trafień, także jest szansa, że jeszcze w tej edycji Argentyńczyk straci to miano.

Co ciekawe, w rozgrywkach ligowych też rywale pomagają Katalończykom, choć nie w takim wymiarze. Na 76 trafień, cztery były samobójami. Po wtorkowym starciu z Romą o tę przypadłość został zapytany na konferencji prasowej Ernesto Valverde. - Jeśli nie zbliżamy się do bramki przeciwników, gole nie padają. Jest nam to obojętne. Co mamy poradzić, jeśli rywal trafi do własnej siatki? - pytał retorycznie trener Barcy.

Najlepsi strzelcy Barcelony w sezonie 17/18 w Lidze Mistrzów:

6 - Messi

5 - trafienia samobójcze

1 - Suarez, Pique, Dembele, Paco, Digne, Rakitić

Najlepsi strzelcy Barcelony w sezonie 17/18 w lidze hiszpańskiej:

26 - Messi

22 - Suarez

8 - Paulinho

4 - samobójcze gole

3 - Alcacer

2 - Alba, Coutinho, Pique, Dani Suarez

1 - Busquets, Deulofeu, Iniesta, Roberto, Vidal