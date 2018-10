Ronaldo pogratulował Dybali. Czerwone Diabły były bezradne





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Juventus lepszy od United

Cristiano Ronaldo gola Manchesterowi United nie strzelił. Wyręczył go Paulo Dybala, który zapewnił Juventusowi skromne, ale zasłużone zwycięstwo 1:0 w Lidze Mistrzów.

Ronaldo mógł czuć niedosyt. Na Old Trafford, gdzie eksplodował jego talent, wracał już jako zawodnik Realu i potrafił zdobyć bramkę. We wtorkowy wieczór ta sztuka mu się nie udała. Portugalczyk przed meczem wyznał, że wizyty na stadionie byłego klubu to dla niego zawsze wyjątkowe chwile, choć mógł być poirytowany niektórymi pytaniami. Rzecz jasna o oskarżenia Kathryn Mayorgi o gwałt.

Lewandowski odprawił Greków. Bayern się nie przemęczał Bayern Monachium... czytaj dalej » W 17. minucie Ronaldo popędził z piłką i dośrodkował w pole karne. Minął się z nią Juan Cuadrado, ale nie Dybala, który z bliska pokonał bramkarza United Davida de Geę. Argentyńczyk aktywny był od pierwszej minuty. To on chwilę wcześniej groźnie uderzył głową, dając sygnał do ataku.

CR7 nie ustępował

Gospodarze odpowiedzieć nie potrafili, w swojej bramce nudził się Wojciech Szczęsny. Mistrzowie Włoch za to wciąż przeważali. W minucie 38. de Gea znów musiał ratować kolegów. Z rzutu wolnego przymierzył CR7, później dobijał jeszcze francuski pomocnik Blaise Matuidi. Hiszpan oba strzały zatrzymał w imponującym stylu.



Po przerwie de Gea wygrał kolejny pojedynek z Ronaldo. Kwadrans przed końcem upiekło się z kolei Szczęsnemu, który nie sięgnął piłki po próbie z dystansu Paula Pogby. Ta odbiła się od słupka i jeszcze od głowy polskiego golkipera. Do siatki nie wpadła. Manchester United przez moment zaczął atakować z werwą. Nie zdziałał nic.



Stara Dama z trzema zwycięstwami i bilansem bramkowym 6:0 zdecydowanie przewodzi w grupie H. Za jej plecami są Czerwone Diabły z czterema punktami, następnie Valencia - z dwoma oraz Young Boys Berno - z tylko jednym oczkiem.

Źródło: PAP/EPA Ronaldo docenił Dybalę

Wyniki wtorkowych meczów 3. kolejki:

grupa E

AEK Ateny - Bayern Monachium 0:2

Ajax Amsterdam - Benfica Lizbona 1:0

grupa F

Hoffenheim - Olympique Lyon 3:3

Szachtar Donieck - Manchester City 0:3

grupa G

AS Roma - CSKA Moskwa 3:0

Real Madryt - Viktoria Pilzno 2:1

grupa H

Young Boys Berno - Valencia 1:1

Manchester United - Juventus Turyn 0:1