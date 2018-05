Romie do kolejnego cudu zabrakło gola. Liverpool ma finał





»

Dwa cuda w jednej edycji Ligi Mistrzów to byłoby za dużo. Piłkarze Romy dzielnie walczyli i rewanżowe starcie w półfinale z Liverpoolem wygrali 4:2, ale to The Reds wystąpią w wielkim finale z Realem Madryt.

Siedem goli w półfinale. Liverpool zranił Romę, ta i tak się podniosła Co to był za... czytaj dalej » Po porażce na Anfield 2:5 sytuacja rzymian była trudna, ale nie beznadziejna. Giallorossi do awansu potrzebowali zwycięstwa 3:0 lub wyższego, ale historia - i to wcale nieodległa - pokazała, że stać ich na to. W tegorocznym ćwierćfinale z samą Barceloną przegrali pierwszy mecz 1:4, ale u siebie wygrali 3:0 i awansowali.

- Musimy mieć wiarę i odpowiednią mentalność, żeby z kibicami oraz pasją w zespole spróbować dokonać kolejnego cudu - zapowiadał trener włoskiej drużyny Eusebio Di Francesco.

Jakby tego było mało, w Roma w tegorocznej Lidze Mistrzów jeszcze nie straciła gola na Stadio Olimpico. Ale The Reds w tej edycji pokazywali już, że nie tylko na własnym boisku, ale i na wyjeździe, nie kalkulują. 2:1 z Manchesterem City czy wcześniej 5:0 w Porto mówią samo za siebie.

Tym razem nie po ich myśli

Potwierdził to początek środowego starcia. Bo gospodarze dominowali, ale pierwsi strzelili gola goście. Już w 9. minucie fatalnie pomylił się Radja Nainggolan, który na linii środkowej boiska podał do piłkarza rywali Roberto Firmino. Brazylijczyk ruszył z kontrą, odegrał piłkę do wychodzącego na czystą pozycję Sadio Mane, a ten z bliska pokonał Alissona.

Źródło: EPA/ETTORE FERRARI W ten sposób Mane strzelił na 0:1



Rzymianie potrzebowali w tym momencie czterech bramek, ale nie było czasu na smutek i rozpamiętywanie. Odpowiedzieli sześć minut później. Po zagraniu Stephana El Shaarawy'ego, piłkę wybijał Dejan Lovren. Zrobił to jednak tak niefortunnie, że trafił w głowę Jamesa Milnera i Loris Karius nie miał szans na udaną interwencję. To była kuriozalna bramka. Bramka, która dała nadzieję gospodarzom, ale więcej animuszu dodała Liverpoolowi. I co z tego, że Mohamed Salah był gorzej dysponowany, jak do sytuacji dochodził Mane.

Senegalczyk raz minimalnie się pomylił, a w drugim przypadku instynktownie wybił piłkę Alisson. Udało się za trzecim razem. Spore zamieszanie po rzucie rożnym wykorzystał Georginio Wijnaldum, który głową skierował piłkę do siatki.

Źródło: EPA/ETTORE FERRARI Wijnaldum trafił, Roma w beznadziejnej sytuacji

Walczyli do końca

Chociaż sytuacja gospodarzy znacznie się pogorszyła (cztery gole dawały im dogrywkę), to nie złożyli broni. Strzał w słupek El Shaarawy'ego jeszcze w pierwszej połowie najlepszym tego potwierdzeniem. Po przerwie rzymianie wyszli z jeszcze większym animuszem. I w 52. minucie Stadio Olimpico w euforię wprawił Edin Dżeko. El Shaarawy strzelał, Karius wybił, a Bośniak pospieszył z dobitką - 2:2.

Źródło: EPA/ETTORE FERRARI Dżeko dał nadzieję Romie

Trzy gole? Roma robiła wszystko, żeby pokazać, że to możliwe. I szanse były. Najlepsze mieli Cengiz Under (wprowadzony w drugiej części), Dżeko i El Shaarawy. Po strzale tego ostatniego gospodarze słusznie sygnalizowali zagranie ręką Trenta Alexandra-Arnolda, ale arbiter pozostał niewzruszony.

Piłkarze Juergena Kloppa jednak bronili się jak mogli. Czasem sami też groźnie zaatakowali, jak w 69. minucie Firmino - tylko dzięki Alissonowi wciąż jeszcze były emocje. I dzięki Nainggolanowi, który najpierw w 86. minucie trafił na 3:2 dla gospodarzy, a w doliczonym czasie strzelił z rzutu karnego po ręce Ragnana Klavana na 4:2. Zrehabilitował się tym samym za błąd z początku meczu. Na więcej zabrakło już czasu, bo po chwili sędzia zakończył mecz.

Liverpool cieszył się z pierwszego od 11 lat awansu do finału Ligi Mistrzów, w którym 26 maja zmierzy się z Realem Madryt.

AS Roma - Liverpool 4:2 (1:2)

James Milner (15-samob.), Edin Dżeko (52), Radja Nainggolan (86, 90+4-karny) - Sadio Mane (9), Georginio Wijnaldum (25).



Pierwszy mecz: 5:2 dla Liverpoolu. Awans: Liverpool.

Sędzia: Damir Skomina (Słowenia).