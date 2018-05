Real niepokonany od sześciu finałów. Ostatnią porażkę poniósł z Liverpoolem





»

Piłkarze Realu rzadko kiedy przegrywają finały Ligi Mistrzów. Sześć ostatnich meczów o triumf to sześć zwycięstw Królewskich. Ostatni raz drużyna z Madrytu schodziła z boiska pokonana w 1981 roku, wówczas poległa z Liverpoolem. To właśnie z tą drużyną zmierzy się też 26 maja w Kijowie.

Od wielu lat kibice na całym świecie spierają się, która liga jest lepsza, hiszpańska czy angielska. Trofea zdobywane przez Hiszpanów w ostatnich latach nie pozostawiają wątpliwości. Los chciał, że wkrótce drużyny z tych krajów zagrają w wielkim finale w Kijowie.

Rewanż za Paryż?

Będzie to piąta konfrontacja hiszpańsko-angielska w decydującym starciu o Puchar Europy i zarazem rewanż za finał w 1981 roku. 27 maja na Parc de Princes po wyrównanym i pełnym dramaturgii spotkaniu Liverpool wygrał 1:0, a zwycięską bramkę dla The Reds zdobył w 82. minucie Allan Kennedy. W ekipie The Reds grali wówczas tacy piłkarze jak: Graeme Souness i Kenny Dalglish, a w Realu Vicente Del Bosque, Jose Antonio Camacho czy Carlos Santillana. Królewscy na finałowy triumf czekali wówczas już piętnaście lat. A przyszło czekać im jeszcze kolejne siedemnaście.

Źródło: TopFoto/Forum 1981 rok, Liverpool wygrywa z Realem 1:0

Na Królewskich przegrana z Liverpoolem podziałała jak płachta na byka. Gdy już dostali możliwość gry w finale, to nie dawali rywalom szans. Sześć następnych finałów z udziałem Realu to sześć zwycięstw, kolejno z Juventusem, Valencią, Leverkusen, dwukrotnie z Atletico i ponownie Juventusem.

Biorąc pod uwagę tylko konfrontacje hiszpańsko-angielskie to w kolejnych latach górą były zespoły z Hiszpanii, a konkretnie jeden - Barcelona (dwa razy pokonała Manchester United i raz Arsenal).



7 - Real Madrid’s last seven European Cup/Champions League finals:



4-1 vs Juventus in 2017

1-1 vs Atletico in 2016

4-1 vs Atletico in 2014

2-1 vs B. Leverkursen in 2002

3-0 vs Valencia in 2000

1-0 vs Juventus in 1998

0-1 vs LIVERPOOL in 1981



Kiev pic.twitter.com/jyVxneLBpX — OptaJose (@OptaJose) May 2, 2018

26 maja w Kijowie zmierzą się drużyny, które w sumie mają zdobyte siedemnaście triumfów licząc także zwycięstwa w poprzedniku Champions League, czyli Pucharze Europy. Broniący trofeum Real to najbardziej utytułowany klub w historii, ma 12 triumfów.

Liverpool wygrał finał pięć razy - po raz ostatni w 2005 roku, z Jerzym Dudkiem w bramce po pamiętnym spotkaniu w Stambule z Milanem. Nie był to jednak ostatni raz kiedy The Reds zagrali w finale Ligi Mistrzów. To nastąpiło w 2007 roku, wówczas w Atenach Milan wziął na Anglikach rewanż, wygrywając 2:1.





Finały Pucharu Europy, gdy spotykały się drużyny z Hiszpanii i Anglii:

1981: Liverpool FC - Real Madryt 1:0

2006: FC Barcelona - Arsenal 2:1

2009: FC Barcelona - Manchester United 2:0

2011: FC Barcelona - Manchester United 3:1

2018: Real Madryt - Liverpool FC ?

Sonda zamknij Kto wygra Ligę Mistrzów? Liverpool Real Madryt Głosuj Dziękujemy za oddany głos! Sonda zamknij Kto wygra Ligę Mistrzów? Wyniki głosowania 44% Liverpool 44% 56% Real Madryt 56% Oddanych głosów: 13610 zobacz wyniki