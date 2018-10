Real błyskawicznie zaskoczony przez CSKA





Foto: Alex98 / CC-BY-3.0-br Real znów nie wygrał

Gający bez swoich czołowych piłkarzy Real Madryt nie zdobył nawet punkty w wyjazdowym meczu z CSKA Moskwa. Wygraną gospodarzom dał gol strzelony już w 65. sekundzie.

Real zaczął rozgrywki jak na obrońcę tytułu przystało. Przeciwko Romie zachwycił, pokonał ją 3:0. Potem przyszły trzy mecze ligowe, w których zdobył zaledwie gola i cztery punkty. Sytuacji nie ułatwiała mu sytuacja kadrowa. Z powodu problemów zdrowotnych wypadali mu kolejni gracze.

Ronaldo podziwiał popis Dybali. City męczyło się z Hoffenheim Piłkarze... czytaj dalej » Do Moskwy nie przyjechał kontuzjowany Marcelo oraz Sergio Ramos, który poprosił o kilka dni odpoczynku. Z powodu urazu zabrakło też Garetha Bale'a. Spotkanie na ławce zaczął Luka Modrić.

Przemeblowana obrona gości skapitulowała błyskawicznie. Nikola Vlasić przejął niedokładne podanie przed polem karnym Toniego Kroosa, poradził sobie z obrońcą i pokonał Keylora Navasa. Od pierwszego gwizdka, do momentu, gdy piłka wpadła do siatki minęło 65 sekund. Był to najszybciej stracony gol Realu w Lidze Mistrzów od marca 2007 roku.

Poprzeczka i słupki

Madrytczycy wzięli się od razu do odrabiania strat, ale nie można powiedzieć, że przeprowadzali jakieś szturmowe ataki. Najgroźniejsi byli, gdy decydowali się na proste rozwiązania.

Jeszcze przed przerwą po strzałach Casemiro i Benzemy gospodarzy uratował najpierw słupek, a potem poprzeczka. Po zmianie stron najbliżej szczęścia był Mariano, który w samej końcówce trafił w słupek.

Spotkanie zostało przedłużone aż o osiem minut. Wszystko przez zamieszanie z bramkarzem gospodarzy. Igor Akinfiejew dostał dwie żółte kartki, został wyrzucony z boiska, ale nie chciał go opuścić.

Real nie wygrał trzeciego spotkania z rzędu. Złych informacji dla kibiców Królewskich jest więcej. Jeszcze w pierwszej połowie kontuzji doznał Dani Carvajal.

wtorek, 2 października



grupa E

AEK Ateny - Benfica Lizbona 2:3

Bayern Monachium - Ajax Amsterdam 1:1



grupa F

TSG 1899 Hoffenheim - Manchester City 1:2

Olympique Lyon - Szachtar Donieck 2:2



grupa G

CSKA Moskwa - Real Madryt 1:0

AS Roma - Viktoria Pilzno 5:0



grupa H

Juventus - Young Boys Berno 3:0

Manchester United - Valencia 0:0