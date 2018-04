Real był w piekle. Uratował się w 97. minucie





Kolejny niewiarygodny mecz w ćwierćfinale Lidze Mistrzów. Grający świetne spotkanie Juventus prowadził w doliczonym czasie gry z Realem w Madrycie 3:0, ale wówczas Królewscy dostali wywołujący duże emocje rzut karny i przechylili losy rywalizacji na swoją stronę.

W pierwszej konfrontacji obu zespołów Królewscy pokonali na wyjeździe Juventus 3:0, a dwie bramki strzelił Cristiano Ronaldo. Portugalczyk zachwycił piłkarski świat szczególnie drugim golem, kiedy pokonał Gianluigiego Buffona efektownym strzałem z przewrotki. Przez tydzień wiele się może jednak zmienić, co udowodnił mecz na Bernabeu.

Błyskawiczny gol

Po spotkaniu w Turynie chyba nikt nie dawał szans Juventusowi na odrobienie strat i awans do półfinału LM. Ale przecież tak samo było we wtorek, kiedy Roma wyeliminowała z rywalizacji Barcelonę, mimo że w pierwszym meczu przegrała 1:4. W rewanżu rzymianie wygrali 3:0. I o takim wyniku, by doprowadzić do dogrywki, marzyli w środę turyńczycy.

Roma we wtorek objęła prowadzenie w szóstej minucie. Juventus był jeszcze szybszy. Piłkę do siatki już w 75. sekundzie skierował głową Mario Mandżukić. Chorwat wykorzystał świetne podanie Samiego Khediry.

Źródło: PAP/EPA Mandżukić był niezwykle skuteczny

Wkrótce po tym trafieniu goście mogli podwyższyć wynik. Strzał z bliskiej odległości Gonzalo Higuaina obronił jednak Keylor Navas. Obrona Królewskich grała bardzo nerwowo. Wpływ na to miała przede wszystkim absencja zawieszonego za kartki Sergio Ramosa. Zastępujący go 21-letni Jesus Valejo musi się jeszcze sporo uczyć od kapitana zespołu.

W ataku Real też nie mógł znaleźć swojego rytmu gry. Z kolei goście atakowali i mogli ponownie cieszyć się w 37. minucie. Drugiego gola strzelił dla nich głową Mandżukić, tym razem po asyście Stephana Lichtsteinera. Upragniony wynik był coraz bliżej.

Źródło: PAP/EPA Cristiano Ronaldo nie mógł uwierzyć

Koszmarny błąd Navasa

Tuż przed przerwą Juventusowi dopisało szczęście, kiedy Raphael Varane trafił w poprzeczkę. Po zmianie stron goście znowu dominowali. Na bramkę Realu jako pierwszy groźnie strzelał Higuain, ale Navas obronił. Kostarykański bramkarz nie popisał się za to w 61. minucie. Wówczas wypuścił piłkę z rąk po dośrodkowaniu Douglasa Costy, a futbolówkę do pustej bramki skierował Blaise Matuidi. W ten sposób Stara Dama odrobiła straty. Niesłychane. Nigdy w historii Ligi Mistrzów nie zdarzyło się, by zespół, który przegrał u siebie 0:3, odrobił straty w rewanżu.

Po utracie trzeciego gola Real w końcu zaczął grać lepiej i ofensywniej. Inna sprawa, że Juventus już tak bardzo nie dyktował tempa, czekając na rywali na swojej połowie. Królewscy starali się jak mogli, ale byli nieskuteczni. Nawet Ronaldo nie trafił z bliskiej odległości w światło bramki.

Szczęsny nie dał rady

Aż w końcu przyszła 93. minuta gry. Lucas Vasquez został według sędziego sfaulowany w polu karnym Juve, co wywołało ogromne emocje na boisku i zapewne wśród kibiców Juventusu. Buffon nie wytrzymał psychicznie, tak mocno protestował, że sędzia wyrzucił go z boiska. Wszedł za niego Wojciech Szczęsny. Nie powstrzymał jednak Cristiano Ronaldo. Real wybronił się w niewyobrażalnej sytuacji i awansował do półfinału Champions League.

A wszystko to w 97. minucie spotkania.

Mecze 1/4 finału Ligi Mistrzów

wtorek, 10 kwietnia

AS Roma - Barcelona 3:0 (1:0); pierwszy mecz 1:4

Manchester City - Liverpool 1:2 (1:0); 0:3

środa, 11 kwietnia

Bayern - Sevilla 0:0; 2:1

Real Madryt - Juventus 1:3 (Ronaldo 90+6 - Mandżukić 2 i 37, Matuidi 62); 3:0