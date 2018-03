Już kiedyś ograli wysoko Real. "Paryż marzy o uzdrowieniu"





Foto: PAP/EPA/Twitter | Video: Reuters TV PSG czy Real?

Odrobić dwie bramki z pierwszego meczu - z takim zamiarem piłkarze PSG podejdą do wtorkowego rewanżu z Realem Madryt w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Choć zadanie wydaje się piekielnie trudne, to paryżanie już kiedyś potrafili wydostać się dokładnie z takich tarapatów w starciu z Królewskimi.

Gdy w pierwszym meczu na Santiago Bernabeu trafił Adrien Rabiot, wydawało się, że paryżanie są w niebie. Wprawdzie niedługo potem wyrównał Cristiano Ronaldo, ale przez całą drugą połowę to ekipa Unaia Emery'ego była bliższa kolejnych trafień. Remis utrzymywał się aż do 83. minuty.

Gospodarze jednak koncertowo zagrali końcówkę. Najpierw znów trafił CR7, a trzy minuty później wynik na 3:1 ustalił Marcelo. Jechać do Paryża z wynikiem 3:1, a nie 1:1 to spora różnica. Jednak historia pokazuje, że obrońcy tytułu i tak nie mogą spać spokojnie. Paryż pokrzywdzony. "Sędzia sprzyjał Realowi" Gdyby nie... czytaj dalej »

Ekscytujący bój

W marcu 1993 roku była bowiem identyczna sytuacja. Los skojarzył obie drużyny w ćwierćfinale Pucharu UEFA. W Madrycie lepsi byli gospodarze, wygrywając 3:1.

Ile znaczy gra na własnym obiekcie, pokazał rewanż dwa tygodnie później. Paryżanie odrobili straty w 80. minucie, gdy na 2:0 trafił David Ginola (wynik otworzył w pierwszej części George Weah). W jeszcze większy szał paryską publiczność wprawił dwie minuty przed końcem Valdo Filho, podwyższając prowadzenie.

Królewscy walczyli do końca i w czwartej minucie doliczonego czasu gry Ivan Zamorano wyrównał stan dwumeczu. Kibice powoli szykowali się na dogrywkę, ale dwie minuty później PSG miało rzut wolny. Do główki najwyżej wyskoczył Antoine Kombouare, który strzelił na 4:1, wyrzucając tym samym Hiszpanów z rozgrywek. To było jedno z najlepszych spotkań w historii tego francuskiego klubu.

Teraz paryżanie upatrują bohatera w osobie Kyliana Mbabbe. To właśnie napastnika paryżan i wspomnianego Kombouare'a dziennikarze "L'Equipe" umieścili na okładce wtorkowego wydania.





25 ans après, le PSG doit «refaire» l'exploit pour éliminer le Real Madrid, ce mardi soir en 8e de finale retour de la Ligue des champions. C'est la Une de @lequipe ce 6 mars 2018. pic.twitter.com/y1hfsXydq6 — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 5, 2018

"25 lat później PSG musi powtórzyć ten wyczyn z tym samym przeciwnikiem. Paryżanie marzą o uzdrowieniu. Wygląda na to, że są gotowi. Czas napisać nową historię. Premiera 6 marca 2018 roku" - iście kinowo zapowiada gazeta ten przedwczesny finał.

Albo płakać albo walczyć

Szkoda tylko, że nie wszyscy aktorzy w nim wystąpią. Największą stratą nie tylko dla gospodarzy, ale i całego widowiska będzie nieobecność operowanego w sobotę Neymara.

- Mamy dwie opcje. Możemy usiąść i płakać lub podnieść się i walczyć. Oczywiście PSG jest bardzo mocne z Neymarem. Jednak nawet bez niego pozostajemy silnym zespołem - odgrażał się na przedmeczowej konferencji obrońca paryżan Dani Alves.

Źródło: PAP/EPA Mbappe podoła wyzwaniu?

Pocieszeniem dla fanów paryskiej ekipy może być też fakt, że w obecnym sezonie ich zespół wygrał wszystkie mecze na Parc de Princes, z reguły bardzo wysoko. Łącznie wicemistrzowie Francji odnieśli u siebie 19 zwycięstw (licząc wszystkie rozgrywki), strzelając średnio po cztery gole. Jesienią potrafili gładko pokonać w Paryżu nawet Bayern (3:0).

- Brakuje nam triumfu nad takim rywalem jak Real. Potrzebujemy tego, aby wejść na wyższy poziom. Musimy sprawić, aby rywale się z nami liczyli, a nie postrzegali klubu jedynie przez pryzmat wydanych pieniędzy - podkreślił Brazylijczyk.

"Pogromcy Duchów"

W Madrycie nikt nie dopuszcza myśli, by obrońca tytułu nie awansował do ćwierćfinału. Zwłaszcza że obecna edycja Champions League jest dla nich priorytetem, bo w krajowej lidze niemal nie mają już szans na zdobycie mistrzostwa. Do prowadzącej Barcelony tracą aż 15 punktów.

"Do Paryża przyjechali Pogromcy Duchów", zapowiada starcie dziennik "AS", nawiązując do słynnego filmu Ivana Reitmana z 1984 roku.





Buenos días, aquí tenéis la #PortadaAS del 6 de marzo de 2018 pic.twitter.com/BqkODqm3dW — AS (@diarioas) March 6, 2018

Program rewanżowych meczów 1/8 LM:

6 marca, wtorek

Liverpool - Porto (pierwszy mecz 5:0)

Paris Saint-Germain - Real Madryt (1:3)

7 marca, środa

Tottenham - Juventus (2:2)

Manchester City - FC Basel (4:0)

13 marca, wtorek

Manchester United - Sevilla (0:0)

AS Roma - Szachtar Donieck (1:2)

14 marca, środa

Besiktas Stambuł - Bayern Monachium (0:5)

FC Barcelona - Chelsea (1:1)