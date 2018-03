Ronaldo znowu trafił, Real pokazał moc w Paryżu





Foto: EPA | Video: EPA Real okazał się za mocny dla PSG

Wtorkowe starcie Paris Saint-Germain z Realem Madryt zapowiadane było jako wielki hit pierwszej serii rewanżowych spotkań 1/8 finału Ligi Mistrzów. Emocji nie brakowało, ale Królewscy okazali się zespołem znacznie lepszym, zwyciężyli 2:1 i pewnie awansowali do dalszej fazy rozgrywek.

We wtorek paryżanie stanęli przed trudnym zadaniem w rywalizacji z obrońcami trofeum. Nie dość, że przegrali w Madrycie 1:3, to na dodatek wystąpili bez kontuzjowanego Brazylijczyka Neymara, który z powodu kontuzji musi pauzować około trzech miesięcy.



Real też nie mógł wystawić na to szlagierowe spotkanie najmocniejszego składu. Przez trzy tygodnie z problemami zdrowotnymi zmagali się pomocnicy Toni Kroos oraz Luka Modrić i mimo że wrócili już do treningu, Zinedine Zidane nie zdecydował się wystawić ich w podstawowej jedenastce. Tej straty nie było jednak widać na boisku. Real zagrał bardzo konsekwentnie i pokazał, że jest faworytem do wygrania Ligi Mistrzów.

Źródło: EPA Cristiano Ronaldo i Dani Carvajal triumfują

Groźne kontry

Formalności dopełnione. Liverpool w ćwierćfinale Zaskoczenia nie... czytaj dalej » Początek meczu stał na wysokim poziomie. Oba zespoły szybko wymieniały podania i w ciekawy sposób konstruowały akcje. Bloki defensywne były jednak czujne i długo nikomu nie udawało się poważnie zagrozić bramce rywali. Jako pierwsi blisko gola byli mistrzowie Hiszpanii. W 17. minucie groźnie strzelał Sergio Ramos, ale Alphonse Areola był na posterunku.

Z czasem tempo gry nieco spadło. Piłkarze Realu co prawda nie ograniczali się do pilnowania korzystnego wyniku, ale tak skutecznie zagęścili środek pola, że bardzo ograniczyli poczynania rywali. Sami zaś czyhali na kontry. Po jednej z nich gola mógł strzelić Karim Benzema, ale Areola wygrał z nim w sytuacji sam na sam.

Golkiper Królewskich Keylor Navas musiał interweniować dopiero w końcówce pierwszej połowy. Kolejno obronił strzały Angela Di Marii i Kyliana Mbappe.

Ronaldo po raz dwunasty

Po zmianie stron goście postanowili ruszyć do przodu. Na efekt nie trzeba było długo czekać. Akcja poszła lewą stroną, Lucas Vazques dośrodkował w pole karne wprost na głowę Cristiano Ronaldo, a Portugalczyk z zimną krwią skierował piłkę do siatki. To już jego 12. gol w obecnych rozgrywkach Champions League. Co więcej, Ronaldo zdobywał bramki we wszystkich meczach LM.

Źródło: EPA Tak Cristiano Ronaldo strzelił swojego gola

Sytuacja PSG zrobiła się jeszcze trudniejsza w 66. minucie, kiedy Marco Verratti zobaczył drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę. Włoch zachował się fatalnie. Wyleciał z boiska za pyskówkę z sędzią.

Zupełnie niespodziewanie grający w dziesiątkę paryżanie zdołali wyrównać w 71. min. W zamieszaniu podbramkowym piłka trafiła w kolano Edinsona Cavaniego, a następnie wpadła do bramki. To jednak było wszystko, co tego wieczoru mogli zdziałać paryżanie. Real po dziewięciu minutach strzelił drugiego gola, autorstwa Casemiro i sprawa awansu została rozstrzygnięta. Goście mogli dorzucić jeszcze kilka trafień, ale zabrakło im skuteczności (dwa razy uderzyli w słupek). 2:1 - to był najniższy wymiar kary dla PSG, które po wydaniu olbrzymich pieniędzy na transfery, znowu szybko pożegnało się z Ligą Mistrzów.

Liczy się tylko Liga Mistrzów

Królewscy są pierwszą drużyną, która w ubiegłym sezonie obroniła trofeum w Lidze Mistrzów (czyli od sezonu 1992/93). Obecna edycja Champions League jest dla nich tym ważniejsza, że w Primera Division praktycznie nie mają już szans zdobycia mistrzostwa. Do prowadzącej Barcelony tracą aż 15 punktów. W LM są już w ćwierćfinale i słusznie liczą na końcowy triumf.

WYNIKI:

Wtorek:

Paris Saint-Germain - Real Madryt 1:2 (0:0).

Bramki: Edinson Cavani (71) - Cristiano Ronaldo (51), Casemiro (80).

Liverpool - FC Porto 0:0

Pozostałe mec ze 1/8 finału LM:

Środa 7 marca:

Tottenham - Juventus

Manchester City - FC Basel

Wtorek 13 marca:

Manchester United - Sevilla

AS Roma Szachtar Donieck



Środa 14 marca:

Besiktas - Bayern

Barcelona - Chelsea