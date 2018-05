"Gdzie był Lewandowski?", "Czy to klasa światowa?". Niemcy o występie Polaka





Lewandowski na murawie Santiago Bernabeu

Robert Lewandowski nie przełamał niemocy strzeleckiej i w opinii wielu niemieckich mediów był najsłabszym zawodnikiem Bayernu w rewanżowym spotkaniu z Realem. "Gdzie był Lewandowski?" - pyta w swoim internetowym wydaniu gazeta "Der Spiegel". Polaka, już po raz kolejny, broni trener Jupp Heynckes.

Mistrzowie Niemiec po morderczej walce zremisowali w Madrycie 2:2. Była to walka bez szczęśliwego zakończenia. Tydzień wcześniej przegrali na swoim stadionie 1:2, co oznacza, że w finale Ligi Mistrzów zameldowali się Królewscy.

Czeka na gola

Ten dwumecz nie należał do Lewandowskiego, od którego Niemcy wymagali zdecydowanie więcej. Szczególnie w Lidze Mistrzów, w której nie udało mu się trafić już w piątym meczu z rzędu.

"W pierwszym spotkaniu zmarnował kilka znakomitych okazji i spadła na niego fala krytyki. Czy on może rozstrzygać ważne spotkania na korzyść Bayernu? Pierwsza połowa pokazała, że krytyka była słuszna. Brakowało mu ostatniego kroku, pewnego rodzaju poświęcenia. W drugiej był groźniejszy, ale nie dało to oczekiwanego efektu" - napisał "Der Spiegel", oceniając graczy.

Źródło: PAP/EPA / Rodrigo Jimenez Lewandowski bez gola i bez finału

Slaby mecz Lewandowskiego znalazł odzwierciedlenie w notach wystawianych przez niemieckie media. To właśnie Polaka oceniano niemal najsłabiej. Wyjątkiem był bramkarz Sven Ulreich, który popełnił katastrofalny błąd przy stracie drugiej bramki. Ale nawet jego niektóre serwisy oceniły na równi z "Lewym".

Szef rozgrzesza Bayern. "Gdybym miał kapelusz, pokłoniłbym się drużynie" Karl-Heinz... czytaj dalej » "Tak jak w poprzednim meczu, jakby go nie było" - pisze o polskim snajperze portal "TZ". "Zbyt często był za obrońcami i nie pokazywał się do gry, co utrudniało Bayernowi grę ofensywną - dodano. "Nie zagrał wielkiego meczu. Ładnie rozegrał piłkę przy golu na 1:0. I tyle" - pisze z kolei "Bild".

"Do pewnego momentu dobrze współpracował z resztą zespołu. Po raz kolejny zmarnował jednak szansę. Nie miał szczęścia" - napisał z kolei "Focus". Magazyn podkreślił, że od "Lewego" wymaga się w Monachium więcej. "Dla tego typu napastników takie mecze są punktem odniesienia co do ich umiejętności. To naprawdę klasa światowa?".

W skali od 1 do 5 (im niżej, tym lepszy występ) wszystkie wymienione serwisy przyznały Lewandowskiemu czwórkę. Podobne oceny Polak otrzymywał przed tygodniem.

"Lawina" krytyki

Po raz kolejny w ostatnich dniach w obronie polskiego snajpera stanął trener Heynckes, który na konferencji odniósł się do krytyki kierowanej pod adresem "Lewego". - Lawina rusza i inni dziennikarze ją napędzają. Ja widzę to wszystko inaczej - przyznał Niemiec.