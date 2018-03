W Stambule żyje tysiące dzikich kotów. Można je zobaczyć praktycznie na każdej ulicy. Czworonóg na meczu piłkarskim to jednak rzadki widok.

Lewandowski nie dostał wolnego. Bayern znów ograł Besiktas To miała być... czytaj dalej » W 50. minucie meczu Besiktasu z Bayernem, ku uciesze tureckich kibiców, na płytę boiska dostał się rudy kociak. W tym momencie ich zespół przegrywał już 0:2 i nie miał żadnych szans na awans do ćwierćfinału Champions League (w pierwszej konfrontacji uległ 0:5). Zwierzak nic sobie nie robił z wydarzeń boiskowych i postanowił włączyć się do akcji.

Nie wiadomo jak rudzielec sforsował zasieki ustawione przez ochroniarzy. Spokojnie jednak przeskoczył bandy reklamowe okalające boisko i przechadzał się przy linii bocznej boiska. Na chwilę też przystanął przy chorągiewce i czujnie przyglądał się rozbawionym fanom Besiktasu.

Angielski sędzia Michael Oliver został zmuszony do przerwania gry. Przez kilkadziesiąt sekund czekał, aż kot zostanie bezpiecznie usunięty. Intruz tylko pomachał ogonem, po czym przeskoczył tablicę reklamową i uciekł w nieznane.



Mecz ostatecznie zakończył się zwycięstwem Bayernu 3:1, który pewnie awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Well, this is a fine piece of sports commentary if ever I’ve heard it. #bayern#ucl#besiktas#catspic.twitter.com/aBFSQ2J72w

— Patrick Campbell (@PTcampbell) 14 marca 2018