Kolejny problem Realu. Ważny piłkarz może opuścić El Clasico





Foto: EPA/Rodrigo Jimenez | Video: PAP/EPA Real z problemami, Marcelo z urazem

Lada dzień El Clasico z Barceloną, a Real Madryt nie dość, że nie zachwyca formą, to na dodatek urazu doznał ważny piłkarz Królewskich Marcelo. Brazylijczyk nie dokończył spotkania Ligi Mistrzów z Viktorią Pilzno.

Do końca meczu pozostawały nieco ponad trzy minuty, Real prowadził 2:1, ale wtedy przy próbie wyprowadzania piłki ostro w prawą nogę Marcelo wszedł gracz czeskiej drużyny Ubong Moses Ekpai. Brazylijczyk, który w 55. minucie strzelił drugiego gola dla gospodarzy, leżał przez kilka chwil z grymasem bólu, próbował jeszcze rozbiegać ból, ale ostatecznie boiska nie był w stanie opuścić o własnych siłach.

Źródło: EPA/Rodrigo Jimenez Marcelo nie był w stanie sam zejść z boiska

Potrzebna była zmiana, ale jako że trener Julen Lopetegui wykorzystał już wszystkie trzy, Real musiał kończyć w dziesięciu. Ofensywnie usposobiony obrońca oglądał ją z ławki rezerwowych z przyłożonym lodem do stawu skokowego. Wynik już się nie zmienił, Królewscy odnieśli pierwsze zwycięstwo od miesiąca, ale nie zachwycili. Środowy tytuł dziennika "AS": "Wygwizdana wygrana" chyba najlepiej obrazuje całą sytuację. Nieskuteczni Czesi. Real drżał do końca Nerwy kibiców... czytaj dalej »

Ledwo wrócił

Po meczu więcej niż o wyniku mówiło się o stanie zdrowia Marcelo. Diagnoza zostanie postawiona po szczegółowych badaniach, które piłkarz przejdzie w środę. - To stłuczenie, a nie temat mięśniowy, czego obawiałem się na początku - podkreślił Lopetegui. - Czuję się dobrze. Otrzymałem mocny cios, jutro zrobimy jutro badania i zobaczymy - przekazał dziennikarzom sam zainteresowany.

Ewentualna kontuzja Brazylijczyka byłaby fatalną wiadomością dla Królewskich, zwłaszcza w obliczu niedzielnego starcia z Barceloną na Camp Nou. Marcelo niedawno wrócił do gry po miesiącu przerwy spowodowanej kontuzją mięśnia płaszczkowatego tej samej prawej nogi. To właśnie on w sobotnim spotkaniu z Levante przerwał fatalną niemoc Realu - 481 minut bez gola.



Wyniki wtorkowych meczów Ligi Mistrzów:



grupa E

AEK Ateny - Bayern Monachium 0:2 (0:0)

Ajax Amsterdam - Benfica Lizbona 1:0 (0:0)

grupa F

Hoffenheim - Olympique Lyon 3:3 (1:1)

Szachtar Donieck - Manchester City 0:3 (0:2)

grupa G

AS Roma - CSKA Moskwa 3:0 (2:0)

Real Madryt - Viktoria Pilzno 2:1 (1:0)

grupa H

Young Boys Berno - Valencia 1:1 (0:1)

Manchester United - Juventus Turyn 0:1 (0:1)