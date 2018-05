Mane przesłał do swojej wioski 300 koszulek Liverpoolu





Sadio Mane nie zapomina o swoich korzeniach. Napastnik Liverpoolu wysłał do swojej wioski w Senegalu 300 koszulek angielskiego klubu przy okazji spotkania z Realem Madryt. - W Bambali mieszka dwa tysiące osób, część z nich będzie mogła oglądać sobotni finał w tym stroju - powiedział 26-letni Mane.

Finał Ligi Mistrzów w sobotę w Kijowie. To ogromne wydarzenie dla całego Senegalu. Kciuki za Mane trzymać będą koledzy z kadry. Senegal będzie grupowym rywalem Polaków podczas mistrzostw świata.



Ronaldo gotowy na wielki finał. "Uwielbiam te mecze" Jest pewny... czytaj dalej » - W Kijowie zagra nasz brat i, chociaż jest wśród nas wielu kibiców Realu, w tym meczu wszyscy będziemy wspierać Liverpool. Chcemy, żeby Sadio zdobył to trofeum. To dałoby nam dodatkową motywację przed mundialem - przyznał podczas zgrupowania kadry jej kapitan, Cheikhou Kouyate.



Mane ma nadzieję dać wszystkim powód do dumy. W rozmowie z BBC zapewnił, że sobota będzie w wiosce dniem wolnym od pracy.

- Mama, wujek - wszyscy będą oglądać mecz. Po mistrzostwach wrócę tam i mam nadzieję, że będę mógł pochwalić się medalem za triumf w Lidze Mistrzów - powiedział napastnik.

Do przerwy 0:3

- Właśnie w Bambali, 13-letni wówczas Mane, oglądał w telewizji ostatni zwycięski finał Liverpoolu. W 2005 roku, kiedy bramkarzem The Reds był Jerzy Dudek, angielski klub pokonał po rzutach karnych AC Milan, mimo że do przerwy przegrywał 0:3.



- To niesamowite wspomnienie, mimo że byłem wtedy kibicem Barcelony. Gdyby ktoś mi wtedy powiedział, że sam zagram w finale, chyba bym w to nie uwierzył - zakończył Senegalczyk.

