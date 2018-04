Szalony Liverpool. City może już się nie podnieść





W angielskim ćwierćfinale miały być gole i były, ale tego, że Liverpool strzeli aż trzy i nie straci żadnego z Manchesterem City mało kto się spodziewał. Kibice na Anfield Road przeżyli niezapominany wieczór w Lidze Mistrzów.

Nudy być nie mogło. Głównie z powodu trenerów. I Pep Guardiola dowodzący Manchesterem City, i Juergen Klopp zarządzający Liverpoolem nakazują swoim piłkarzom przede wszystkim atakować. Wcześniej rywalizowali w lidze niemieckiej (Guardiola pracował w Bayernie, Klopp w Borussii Dortmund). Teraz wylądowali w Anglii, gdzie w obecnych rozgrywkach City może już przymierzać mistrzowską koronę, a The Reds, będący na trzeciej pozycji, tracą do lidera 18 punktów.

Nokaut do przerwy

Ale tej przepaści nie było widać w środowy wieczór. Co prawda goście od razu przejęli piłkę, ale w 12. minucie dali się zaskoczyć. Akcję rozpoczął Mohamed Salah, będący chyba na minimalnej pozycji spalonej. Sędziowie ataku Liverpoolu jednak nie zatrzymali. Podanie błyskawicznie otrzymał Roberto Firmino, który strzelił z kilku metrów, ale piłka do niego wróciła, więc podał do Salaha. Egipcjanin, bijący strzeleckie rekordy w tym sezonie, okazji nie zmarnował.



City odpowiedziało po chwili. Minimalnie chybił Leroy Sane i wydawało się, że goście już zapomnieli o straconej bramce. W 21. minucie obrońcy City znów jednak byli rozkojarzeni, a Alex Oxlade-Chamberlain celnie huknął zza pola karnego. Dziesięć minut później Salah dośrodkował na głowę Sadio Mane i było 3:0. Nokaut. Guardiola spuścił tylko głowę.

Źródło: PAP/EPA/PETER POWELL Pep Guardiola. Wyraźnie zrezygnowany

City bezradne

Goście do przerwy oddali ledwie trzy strzały. Żadnego celnego. Drużyna Guardioli została brutalnie sprowadzona na ziemię, choć to w końcu miał być sezon City. W poprzednich rozgrywkach już na początku fazy pucharowej za mocne okazało się rewelacyjne AS Monaco. Wtedy traktowano to jako wypadek przy pracy. Guardiola dopiero układał zespół po swojemu. Teraz miał mierzyć w zwycięstwo, choć City dotychczas najwyżej było w półfinale Ligi Mistrzów. I to tylko raz.



Z kolei The Reds ostatni raz w ćwierćfinale LM grali dziewięć lat temu. I też z angielskim zespołem. Wtedy Chelsea zwyciężyła w dwumeczu. Od tamtej pory to dopiero trzeci występ Liverpoolu w elicie. Po drodze był przegrany finał Ligi Europejskiej za kadencji Kloppa. Teraz może być półfinał Ligi Mistrzów, bo City w drugiej połowie nie było w stanie wbić nawet honorowego gola i nieco poprawić fatalną sytuację przed rewanżem.



Tylko osiem minut po przerwie wytrwał Salah. Zdobywca pierwszej bramki z grymasem bólu opuścił boisko. Chwilę wcześniej znów próbował Sane i znów strzelił niecelnie. Po zmianie Salaha na Georginio Wijnalduma goście odzyskali przewagę. Gospodarze nie atakowali już z takim rozmachem, ale schowali się za podwójną gardą. Upłynęło dobrych 80 minut, kiedy City w końcu znalazło sposób. Do bramki trafił Gabriel Jesus, ale na pozycji spalonej był podający Sane. W ten sposób goście przeżyli koszmarny wieczór i w defensywie, i w ofensywie. Bez choćby jednego celnego uderzenia w meczu.



Rewanż w Manchesterze 10 kwietnia.

Źródło: PAP/EPA/PETER POWELL Liverpool kompletnie zdominował City



Mecze 1/4 finału Ligi Mistrzów

środa, 4 kwietnia

Liverpool - Manchester City 3:0 (12' Salah, 21' Oxlande-Chamberlain, 31' Mane)

Barcelona - AS Roma 4:1 (37' De Rossi - sam., 55' Manolas - sam., 59' Pique, 87' Suarez - 80' Dzeko)

wtorek, 3 kwietnia

Juventus Turyn - Real Madryt 0:3 (3' i 64' Ronaldo, 72' Marcelo)

Sevilla - Bayern 1:2 (32' Sarabia - 37' Navas - sam., 68' Thiago)