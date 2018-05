Lewandowski bez finału. Bayernowi zabrakło gola





Foto: Rodrigo Jimenez / PAP/EPA | Video: PAP/EPA Lewandowski bez gola i bez finału

Bayern przez cały mecz prężył muskuły, nawet szybko objął prowadzenie, ale Real wyrównał i później w kuriozalnych okolicznościach objął prowadzenie. Ostatecznie rewanż zakończył się remisem 2:2. I to Królewscy zagrają w finale Ligi Mistrzów.

Bayern musiał zaatakować. I zaatakował z pasją, nie mając przecież nic do stracenia. W 3. minucie w pole karne dośrodkował Thomas Mueller, piłkę źle wybił Sergio Ramos, więc przechwycił ją Joshua Kimmich. Obrońca monachijczyków - tak jak w pierwszym spotkaniu - wbił gola.



Real znów przysnął. Podobnie było z Juventusem, który również rzucił się na Królewskich. Turyńczycy w rewanżowym meczu ćwierćfinału nawet szybciej zdobyli bramkę. Potem dołożyli kolejne dwa trafienia, ale w doliczonym czasie Cristiano Ronaldo wykorzystał rzut karny i dogrywki nie było.

Wyrównał ten, na którego gwizdali

Właśnie Portugalczyk dał sygnał do ataku. W 6. minucie po podaniu Karima Benzemy minimalnie chybił. Pięć minut później wszystko wyszło perfekcyjnie. Marcelo wrzucił na głowę francuskiego napastnika. Do rywala spóźnił się obrońca David Alaba i było 1:1. Królewscy nieco odetchnęli po golu piłkarza, który od dawna jest niemiłosiernie krytykowany, a przez swoich kibiców wygwizdywany.



Tempo gry było zawrotne. Piłka przesuwała się z jednego do drugiego pola karnego. Częściej jednak gościła w okolicach madryckiej bramki. W 33. minucie Mats Hummels podał do Roberta Lewandowskiego, który pojedynek z bramkarzem Keylorem Navasem przegrał. Ale to nie był koniec akcji, bo piłkę dobił jeszcze James Rodriquez. Pechowo, bo w poprzeczkę, ale na usprawiedliwienie Kolumbijczyka strzelał on z trudnej pozycji.

Źródło: PAP/EPA / Rodrigo Jimenez Benzema wykorzystywał błędy Bayernu



Polski napastnik pokazał się po raz pierwszy. Wcześniej głównie przepychał się z obrońcami. Raz został powalony w polu karnym przez Ramosa. Turecki sędzia Cuneyt Cakir nie zareagował.



Zaraz groźnym strzałem odpowiedział Ronaldo, zmuszając do wysiłku bramkarza Svena Ulreicha. I on, i Lewandowski mieli sporo do udowodnienia. W Monachium nie zachwycili, gole strzelali inni, choć Portugalczyk trafiał w każdym z poprzednich spotkań. Uzbierał 15 bramek, Polak pięć.



Jeszcze przed przerwą doszło do kontrowersyjnej sytuacji. Dośrodkował Kimmich, piłka trafiła w rękę będącego w polu karnym Marcelo. Bawarczycy zaczęli protestować, ale gwizdka nie było. Chwilę później uderzenie Lewandowskiego zostało zablokowane.

Źródło: PAP/EPA / Rodrigo Jimenez Lewandowski szukał swojego gola

Kuriozalny błąd bramkarza

Początek drugiej połowy był szokujący. Osaczony Corentin Tolisso wycofał do własnego golkipera. I zaczęły dziać się rzeczy przedziwne. Ulreich chyba sam nie wiedział co z piłką zrobić, czy łapać, choć nie mógł, czy wybijać. Ostatecznie ją przepuścił, a do pustej bramki strzelił Benzema. Dopiero czwarty gol Francuza w rozgrywkach był z pewnością jednym z najłatwiejszych w karierze, ale dla dwumeczu rozstrzygający. Bayern potrzebował wtedy dwóch goli do awansu. Pewne było tylko to, że we wtorkowy wieczór dogrywki nie będzie.



Monachijczycy nie zamierzali się poddawać. W 63. minucie Rodriguez dopiął swego. Z gola się nie cieszył, bo jeszcze niedawno zakładał koszulkę Realu.



Ataki dalej sunęły z obu stron. I Real, i Bayern grali na wyniszczenie. W 74. minucie piłka po centrze Alaby trafiła do Tolliso. Ten uderzył od razu, ale doskonale interweniował Navas. Zaraz francuskiego pomocnika zastąpił Sandro Wagner. Goście na ostatni kwadrans postawili wszystko na jedną kartę.

Okazje były, ale szwankowało wykończenie u monachijczyków



W 2014 roku Królewscy wyeliminowali Bayern w półfinale, trzy lata później w ćwierćfinale. We wtorek znów zagrodzili Bawarczykom drogę do finału. A Real stanie przed szansą zdobycia trzeciej z rzędu Ligi Mistrzów i łącznie 13. Pucharu Europy. Hegemon.



W środę drugi półfinał AS Roma - Liverpool. W pierwszym meczu The Reds zwyciężyli 5:2. Finał 26 maja w Kijowie.

Real Madryt - Bayern Monachium 2:2 (1:1)

Bramki: Benzema (11.), (46.) - Kimmich (3.), Rodriguez (63.)

W pierwszym meczu 2:1. Awans: Real.