Pan hat-trick. Messi wyprzedził Ronaldo

Leo Messi wypoczęty i głodny gry, to Messi nie do powstrzymania. Już pierwszy mecz w nowej edycji Ligi Mistrzów pokazał, jak bardzo zależy mu na zdobyciu pucharu. Z rozgrywkami przywitał się hat-trickiem i rekordami.

W nowy sezon Argentyńczyk wszedł wybornie. W pięciu meczach ligi hiszpańskiej strzelił cztery gole i razem z Karimem Benzemą prowadzi w klasyfikacji strzelców. Z nowym sezonem Ligi Mistrzów przywitał się trzema golami z PSV i zwycięstwem 4:0.

Lepszy od CR7

W 32. minucie w charakterystyczny dla siebie sposób egzekwował rzut wolny sprzed pola karnego, a bramkarz gości był bezradny.

Źródło: PAP/EPA/Enric Fontcuberta Messi strzelił w samo okienko

Był to już ósmy gol Leo z rzutu wolnego w 2018 roku. Lepszego roku kalendarzowego, jeśli chodzi o ten element gry, wcześniej nie miał. Kolejne bramki zdobywał w drugiej połowie, w której wykorzystywał świetne podania kolegów.

W 77. minucie Ivan Rakitić miękko wrzucił piłkę w pole karne, a Argentyńczyk bez przyjęcia posłał ją w przy dalszym słupku bramkarza. Jedenaście minut później wykorzystał przedłużenie podania przez Luisa Suareza.

Źródło: PAP/EPA Tak Leo skompletował hat-tricka

Trzy bramki na starcie - lepszego początku Messi nie mógł sobie wymarzyć. Argentyńczyk skompletował swojego 42. hat-tricka w karierze i ósmego w Lidze Mistrzów. Tym samym o jednego wyprzedził pod tym względem Cristiano Ronaldo.

Poprzednie hat-tricki Leo zaliczał w starciach z Arsenalem, Viktorią Pilzno, Bayerem Leverkusen Ajaksem, APOEL-em, Celtikiem i Manchesterem City. W dwóch przypadkach nie zatrzymał się na hat-tricku. Z Arsenalem trafił cztery razy, a z Bayerem Leverkusen pięć.

Jeśli chodzi o wszystkie gole strzelone w Lidze Mistrzów, to Messi do 17 bramek zmniejszył stratę do Ronaldo, który jest pod tym względem rekordzistą. W tej chwili jest 120 do 103. Piłkarz Juventusu będzie miał okazję poprawić dorobek w środę, gdy Stara Dama zmierzy się na wyjeździe z Valencią.

Złota Piłka na wyłączność

Po wtorkowym meczu bohater spotkania zebrał sporo pochwał. Od trenera Barcelony: - Messi robi nadzwyczajne rzeczy i zamienia je w coś rutynowego - podkreślił Ernesto Valverde. I szkoleniowca PSV, nomen omen byłego piłkarza Dumy Katalonii. - Leo jest najlepszy na świecie. To dziwne, że nie zdobywa za każdym razem Złotej Piłki - stwierdził Mark van Bommel.



Wyniki wtorkowych meczów 1. kolejki Ligi Mistrzów:



grupa A

AS Monaco - Atletico Madryt 1:2 (1:2)

FC Brugge - Borussia Dortmund 0:1 (0:0)

grupa B

Inter Mediolan - Tottenham Hotspur 2:1 (0:0)

Barcelona - PSV Eindhoven 4:0 (1:0)

grupa C

Crvena Zvezda Belgrad - SSC Napoli 0:0

Liverpool - Paris Saint-Germain 3:2 (2:1)

grupa D

Schalke 04 Gelsenkirchen - FC Porto 1:1 (0:0)

Galatasaray Stambuł - Lokomotiw Moskwa 3:0 (1:0)