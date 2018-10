Nowa pozycja Krychowiaka. "Występ bez skazy"





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Lokomotiw - Porto 1:3

Grzegorz Krychowiak doczekał się nowej roli w Lokomotiwie Moskwa. Reprezentant Polski w meczu Ligi Mistrzów z FC Porto zagrał jako środkowy obrońca. I nie zawiódł, choć mistrzowie Rosji zostali pokonani 1:3.

0:3 z Galatasaray, 0:1 z Schalke i teraz 1:3 z Porto. Lokomotiwowi póki co nie udaje się powrót do elity. Sam Krychowiak wystąpił we wszystkich grupowych meczach. W środowy wieczór trener Jurij Siomin wymyślił, że przesunie go z pomocy do obrony. On zresztą widzi w Polaku piłkarza wszechstronnego, który w drugiej linii może odpowiadać i za kasowanie akcji, i ich kreowanie. W ostatnim spotkaniu ligowym Krychowiak pełnił więc rolę rozgrywającego.

Jako stoper w LM nie zawiódł. Błędy popełniali inni, dlatego mistrzowie Rosji stracili trzy gole. Odpowiedzieli tylko bramką po akcji bliźniaków Miranchuk.

"Krychowiak - fantastyczny występ"

"Radzi sobie znakomicie na pozycji środkowego obrońcy. Występ bez skazy" - ocenili relacjonujący mecz dziennikarze portalu gazeta.ru.

"Krychowiak zanotował fantastyczny występ. Mam nadzieję, że utrzyma ten poziom - skomentował Stefano Conforti, reporter zajmujący się Lokomotiwem.



Krychowiak tonight has provided a fantastic performance. Really hope he will keep this level, he was perfect — Stefano Conforti (@confortistefano) 24 października 2018





Krew u Piszczka. Kopnięty w głowę, ale dotrwał do końca Thomas Lemar z... czytaj dalej » W 76. minucie z boiska wyleciał Solomon Kvirkvelia. Stoper rosyjskiej ekipy zatrzymał wślizgiem Hectora Herrerę. To oznacza, że za dwa tygodnie w Portugalii może go zastąpić Krychowiak.

- Spotkanie miało dziwny przebieg. Ważne jest, żeby na tym poziomie wykorzystać swoje szanse. Porto to zrobiło, my nie. Niestety, Kvirkvelia nie wystąpi w kolejnym meczu. Ale na jego pozycji mamy Krychowiaka, który zagrał dobrze - zaznaczył Anatolij Meshcheryakov, prezes klubu.

Reprezentant Polski bronił kolegi. - Sytuacja z Kvirkvelinem była kontrowersyjna, ale moim zdaniem trafił w piłkę przy interwencji. Sędzia zinterpretował to inaczej - wyjaśnił.

I dodał: - Siomin w szatni był wściekły. Podobnie jak cały zespół. Jakie mamy szanse na awans? Trudno powiedzieć. Musimy skoncentrować się na pozostałych trzech meczach.

Lokomotiw jest na dnie grupy D. Do trzeciego miejsca gwarantującego udział w Lidze Europy traci cztery punkty, do drugiego - oznaczającego 1/8 finału LM - pięć.

Źródło: PAP/EPA Mimo porażki Krychowiak zebrał pochwały

Wyniki środowych meczów Ligi Mistrzów:

Club Brugge - Monaco 1:1

PSV - Tottenham 2:2

Barcelona - Inter 2:0

Borussia Dortmund - Atletico 4:0

Galatasaray - Schalke 0:0

Liverpool - Crvena Zvezda 4:0

Lokomotiw - Porto 1:3

PSG - Napoli 2:2