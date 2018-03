Trzy celne strzały, dwa gole. Juventus uciszył Wembley





Foto: PAP/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA | Video: PAP/EPA Juventus zagra w ćwierćfinale

Juventus przegrywał 0:1, spisywał się katastrofalnie na tle piłkarzy Tottenhamu, uskrzydlonych dodatkowo prowadzeniem. Ale w drugiej połowie turyńczycy oddali pierwsze dwa celne strzały, które które dały zwycięstwo 2:1 i awans do ćwierćfinału.

Koniec klątwy Juventusu. Turyńczycy w końcu rozprawili się z angielską drużyną. Od prawie czterech dekad zawsze z nią odpadali. W XXI wieku prześladował ich: Liverpool, Arsenal, a nawet Fulham. Z Tottenhamem już po pierwszym spotkaniu byli w tarapatach. Po remisie 2:2 w środę na Wembley stali nad przepaścią.

Juventus cierpiał

Rewanż dla Bazylei, awans dla City. Niespodzianka w Manchesterze Nie wszystko... czytaj dalej » W pierwszej połowie nic im nie wychodziło. To gospodarze nieustannie atakowali, choć wcale nie musieli tego robić. Mogli poczekać i sprawdzić co naszykował trener Massimiliano Allegri. Już po kwadransie Harry Kane niemal skopiował bramkę z Turynu, ale tym razem strzelił w boczną siatkę.



W 39. minucie Tottenham dopiął swego. Kieran Trippier, prawy obrońca gospodarzy, podał wzdłuż bramki. Do piłki dopadł Son, który uderzył nieczysto, ale zdołał pokonać Gianluigiego Buffona.



Nic nie wskazywało, że Juventus będzie w stanie odwrócić losy awansu. Nawet doprowadzić do remisu. Minęła dobra godzina, a turyńczycy nie potrafili oddać celnego strzału. Aż w końcu zrobił to Gonzalo Higuain.

Argentyńczyk uderzył głową po dość przypadkowej asyście Samiego Khediry. W 64. minucie było 1:1 i Tottenham nadal miał awans w garści. Trzy minuty później Higuain znów był w roli głównej. Podał do Paulo Dybali, który popędził z piłką i okazji sam na sam z bramkarzem nie zmarnował. Dwie akcje, dwa celne strzały dały awans Juventusowi, dwukrotnym finalistom ostatnich trzech edycji rozgrywek. W całym meczu goście uzbierali raptem trzy celne uderzenia.



Tottenham był pod ścianą. Drugi gol oznaczał dogrywkę, ale mimo ataków, strzałów gospodarze nie dali rady. Nie udało się im drugi raz awansować do ćwierćfinału w obecnym kształcie Ligi Mistrzów, choć Wembley było ich twierdzą. Do środy przegrali tam ledwie dwa z osiemnastu spotkań we wszystkich rozgrywkach tego sezonu.

Źródło: PAP/EPA Tak Dybala strzelił gola na wagę awansu

Błędy Marciniaka

Mecz dla Juventusu - mimo beznadziejnej gry przed przerwą - mógłby wyglądać inaczej. W 17. minucie szarżującego w polu karnym Douglasa Costę wyciął stoper gospodarzy Jan Vertonghen. Prowadzący spotkanie Szymon Marciniak przewinienia nie dopatrzył się. Podobnie jak Paweł Raczkowski, ustawiony bliżej całej akcji arbiter bramkowy.



Piłkarze Juventusu byli wściekli. Kilku z nich od razu podbiegło do Polaka, który podjął także kontrowersyjną decyzję na samym początku. Na niekorzyść Tottenhamu, bo piłka w polu karnym przypadkowo odbiła się od ręki obrońcy gości Medhiego Benatii.

Tottenham - Juventus 1:2 (1:0)

Bramki: Son (39.) - Higuain (64.), Dybala (67.)

Wyniki rewanżowych meczów 1/8 finału:



7 marca, środa

Tottenham Hotspur - *Juventus Turyn 1:2 (1:0); 2:2

*Manchester City - FC Basel 1:2 (1:1); 4:0



6 marca, wtorek

*Liverpool - FC Porto 0:0; pierwszy mecz 5:0

Paris Saint-Germain - *Real Madryt 1:2 (0:0); 1:3



Program pozostałych rewanżowych meczów 1/8 finału:



13 marca, wtorek

Manchester United - FC Sevilla (20.45, 0:0)

AS Roma - Szachtar Donieck (20.45; 1:2)



14 marca, środa

Besiktas Stambuł - Bayern Monachium (18.00; 0:5)

FC Barcelona - Chelsea Londyn (20.45; 1:1)