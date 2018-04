Galaktyczny Ronaldo. Załatwił Juventus przewrotką





Wtorkowy ćwierćfinał Ligi Mistrzów między Juventusem a Realem zapowiadano jako rewanż za ubiegłoroczny finał rozgrywek. Wówczas Królewscy bardzo pewnie triumfowali w Cardiff aż 4:1. Tym razem Real rozbił rywali na wyjeździe 3:0. Bohaterem gości okazał się niezawodny Cristiano Ronaldo.

- Często wspominam tamten finał w Cardiff. Wtedy wygrał zespół, który był silniejszy. Teraz musimy pokazać naszą jakość i nasz sposób gry. Marzenie o triumfie w LM będzie trudno zrealizować. Ale nikt nie jest niezwyciężony - mówił z nadzieją przed spotkaniem Gianluigi Buffon w wywiadzie dla dziennika "Marca".

Rzeczywistość okazała się dla słynnego Włocha i jego kolegów brutalna.

Źródło: PAP/EPA Ronaldo triumfuje

Niezawodny Ronaldo

Gospodarze najbardziej obawiali się Cristiano Ronaldo, który w obecnej edycji Ligi Mistrzów nie zakończył jeszcze spotkania bez gola i jest liderem klasyfikacji strzelców. Do wtorkowego meczu portugalski gwiazdor miał na koncie 12 trafień, czyli o jedno więcej niż łącznie wszyscy piłkarze Starej Damy. Ronaldo przeciwko Juventusowi wcześniej grał pięciokrotnie i strzelił mu siedem goli. Na Allianz Stadium nie zamierzał na tym poprzestać. Bramki, które strzelił, były wyjątkowej urody.

Już w trzeciej minucie Portugalczyk ukarał defensywę Starej Damy. Najpierw lewą stroną przedarł się Isco, płasko dośrodkował w pole karne, a Ronaldo precyzyjnym strzałem pokonał Buffona. Przy tym uderzeniu siedzący na ławce rezerwowych Juve Wojciech Szczęsny też pewnie nie miałby nic do powiedzenia.

Źródło: PAP/EPA Tak Ronaldo strzelił swojego najszybszego gola w Lidze Mistrzów

Okazja za okazję

Juve długo nie mogło się pozbierać. Dopiero po 20 minutach gospodarze stanęli przed pierwszą szansą na odpowiedź. Z bliskiej odległości głową strzelał Gonzalo Higuain, ale Keylor Navas świetnie obronił. W rewanżu Toni Kroos trafił w poprzeczkę.

Po zmianie stron jako pierwsi groźniej zaatakowali goście, ale minimalnie pomylił się Ronaldo. Po drugiej stronie boiska bliski szczęścia był Paulo Dybala. Po wykonywanym przez niego rzucie wolnym piłka minimalnie minęła bramkę Realu.

Cudowny gol

W 63. minucie doszło do kluczowej akcji meczu. Buffon i Giorgio Chielini popełnili koszmarny błąd, po którym piłka trafiła do rywali w polu karnym mistrzów Włoch. Po chwili Daniel Carvajal dośrodkował do ustawionego na dziesiątym metrze Ronaldo, a Portugalczyk popisał się cudownym strzałem przewrotką. Po jego wspaniałej bramce brawa bili nawet kibice Juve.

Lider Realu strzelił swojego 14. gola w ósmym meczu obecnej edycji Champions League. Jednocześnie było to też jego szesnaste trafienie w dziesiątym spotkaniu LM z rzędu. Przed nim nikt nie popisał się takim osiągnięciem.

To nie był koniec dramatu turyńczyków, którzy stracili jeszcze trzeciego gola, autorstwa Marcelo. A mogli więcej, gdyby rywale byli skuteczniejsi (raz koszmarnie pomylił się Ronaldo). Mecz zakończył się ostatecznie wynikiem 0:3. Stara Dama poniosła sromotną klęskę. Sprawa rewanżu wydaje się być przesądzona.

Źródło: PAP/EPA Cudowna przewrotka Ronaldo

Mecze 1/4 finału Ligi Mistrzów

wtorek, 3 kwietnia

Juventus Turyn - Real Madryt 0:3 (3' i 64' Ronaldo, 72' Marcelo)

Sevilla - Bayern 1:2 (32' Sarabia - 37' Navas - sam., 68' Thiago)



środa, 4 kwietnia

Liverpool - Manchester City

Barcelona - AS Roma