Włosi załamani losowaniem. "Nie mogło być gorzej"





"Italia kontra Hiszpania, co za pech" - tak włoskie media podsumowują wynik piątkowego losowania ćwierćfinałów Ligi Mistrzów. Juventus Turyn spotka się z broniącym trofeum Realem Madryt, AS Roma z Barceloną.

O "pechu", jakim będzie włosko-hiszpański pojedynek, w Lidze Mistrzów pisze "La Gazzetta dello Sport". Nie ma wątpliwości co do tego, że losowanie nie jest pomyślne dla włoskich klubów. "Nawet nie mogło być gorzej" - oceniono.

Największy sportowy dziennik zaznacza, że znacznie więcej szczęścia miał przede wszystkim Bayern Monachium, który wylosował Sevillę, gdzie trenerem jest Włoch Vincenzo Montella.

"Gorzkie" losowanie

Lewandowski do Hiszpanii. Hit w Turynie W Nyonie... czytaj dalej » Również w ocenie "Corriere dello Sport" gorzej być nie mogło. Losowanie nazywa "gorzkim". W komentarzu znajduje się natomiast pocieszenie wynikające ze statystyki. Wskazuje ona, że w dwumeczach Juve z Realem w rozgrywkach Ligi Mistrzów turyńczycy byli dotychczas górą.



Turyńska "La Stampa" przyznaje, że "włoskie kluby nie miały szczęścia" i podkreśla, że będą to mecze Włochy - Hiszpania.



Dziennik dodaje: "Raz jeszcze europejski sen Juventusu ma coś wspólnego z Realem Madryt; dziewięć miesięcy po finale Ligi Mistrzów w Cardiff oba te kluby spotkają się znowu".

Źródło: EPA Cristiano Ronaldo i Dani Carvajal znowu na drodze Juventusu

Prosił o "trochę litości"

Za dobrą wiadomość gazeta uznaje to, że udało się uniknąć "włoskich derbów". "Byłoby to może fascynujące, ale okrutne" - dodaje.



"Szanowny król", "Ojcze nasz". Hiszpanie oddają hołd Messiemu Po takim meczu... czytaj dalej » Trenerowi Juventusu Massimiliano Allegriemu, który prosił o "trochę litości" - podkreśla się w komentarzu - udało się wprawdzie uniknąć Barcelony, ale za to trafił na Real, "inną drużynę, której wolałby uniknąć". A jest ona, przypomina się, "nienaganna w Lidze Mistrzów".



"Będzie zatem rewanż za Cardiff, nowa konfrontacja z Zidanem (trenerem Realu - przyp red.) i powrót do przeszłości Khediry i Higuaina, którzy mają za sobą występy w Realu" - analizuje "La Stampa" na swojej stronie internetowej.

"Ogromne trudności"

Przytacza też opinię byłego zawodnika Juve i jego wiceprezesa Pavla Nedveda o pojedynku z Realem: "To niezwykle trudne, ale punktem wyjścia jest 0:0. Trudności będą ogromne, ale skoro mecze są dwa, to mamy nieco większe szanse".



Według rzymskiego "Il Messaggero" wynik losowania dla włoskich klubów jest "bardzo ciężki". Bez cienia optymizmu dziennik przypomina ostatni mecz Romy z Barceloną w Lidze Mistrzów z 25 listopada 2015 roku na Camp Nou, zakończony wynikiem 6-1 dla gospodarzy.