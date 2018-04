"Ronaldo? Równie dobrze mogę zapytać, kto zatrzyma Lewandowskiego"





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA "Lewy" bronią Bayernu na Real

Real ma straszyć Bayern formą Cristiano Ronaldo, ale trener mistrzów Niemiec, choć Portugalczyka szanuje, to się go nie obawia. Jak twierdzi, w swoim arsenale ma równie potężną broń. W postaci Roberta Lewandowskiego. - Mam dobre przeczucie - przyznał Jupp Heynckes przed półfinałem Ligi Mistrzów.

Niemiecko-hiszpańskie starcie rozpala wyobraźnię. Podtekstów jest wiele, bohaterów dwumeczu łączą wspólne historie, ale media jak zwykle największą uwagę skupiają na piłkarzach, których popularność wykracza poza świat sportu.

W ostatnim czasie nie było dnia, żeby w hiszpańskich gazetach nie pojawiła się wzmianka o Lewandowskim. Na konferencji Heynckes był pytany o receptę na zatrzymanie Ronaldo. Oczywiście jej nie zdradził. Niczym psycholog wykorzystał okazję, aby dowartościować Polaka.

- Szanuję każdą drużynę i zawodnika, w tym Cristiano, którego kariera jest przecież wyjątkowa. Analizując grę przeciwnika, skupiamy się na wszystkim, a na tego typu graczach w szczególności. Nie wolno zapominać, że my mamy Roberta Lewandowskiego. On, tak jak Ronaldo, w oficjalnych meczach strzelił 39 goli. Równie dobrze mogę więc zapytać, kto zatrzyma jego - odbił piłeczkę Niemiec.

Źródło: PAP/EPA/LUKAS BARTH Heynckes liczy na Lewandowskiego

Ufa sędziemu

W Lidze Mistrzów madrytczycy stają na drodze Bayernu po raz kolejny. Przed rokiem wyeliminował go w ćwierćfinale, po dogrywce. Podczas rewanżu na Santiago Bernabeu nie brakowało kontrowersji. Heynckes jest spokojny. Wierzy, że do powtórki nie dojdzie.

Lewandowski: Real jest faworytem, to oczywiste Robert... czytaj dalej » - Oczywiście, że złe decyzję mogą wpływać na to, co dzieje się na boisku. Nigdy nie można jednak popełnić błędu i dopuszczać do siebie takich myśli podczas spotkania. Moim credo jest to, żeby być lepszym pod względem sportowym, bo pozostałe elementy są niezależne od ciebie. W pełni ufam sędziom. Kuipiersa znam bardzo dobrze i jestem spokojny - mówił o holenderskim arbitrze.

Nie wszyscy zdrowi

O morale swoich piłkarzy Niemiec też może być spokojny. Bayern już wcześniej zapewnił sobie mistrzostwo Niemiec, natomiast niedawno awansował do finału krajowego pucharu. Gorzej wygląda jednak sytuacja kadrowa. Pod znakiem zapytania stoją występy Davida Alaby i Corentina Tolisso, na pewno nie zagra Arturo Vidal. Real takich problemów nie ma.

- O tym czy David i Corentin zostaną włączeni do kadry meczowej zdecydujemy w środę rano. Drużyny występujące w półfinałach Ligi Mistrzów muszą się liczyć z kontuzjami. Na przykład Arturo jest dla mnie bardzo ważny. Jednak musimy sobie zrekompensować tę stratę - przyznał Heynckes.

Początek spotkania o 20.45. Rewanż w Madrycie 1 maja.

PÓŁFINAŁY LIGI MISTRZÓW:

wtorek, 24 kwietnia

Liverpool - AS Roma 5:2 (36' i 45' Salah, 56' Mane, 62' i 69' Firmino - 81' Dżeko, 86' Perotti - karny)

środa, 25 kwietnia

Bayern Monachium - Real Madryt