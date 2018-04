Cenzura w Lidze Mistrzów. Irańczycy majstrowali przy herbie Romy





Wilczyca kapitolińska, będąca symbolem Rzymu i widniejąca w herbie klubu piłkarskiego AS Roma, została ocenzurowana w irańskiej telewizji państwowej podczas środowego wieczoru Ligi Mistrzów. W internecie zawrzało. Głównie od drwiących komentarzy.

Ćwierćfinałowy mecz Barcelony z AS Romą pokazywał trzeci kanał. W studiu państwowej telewizji rzecz jasna był widoczny herb włoskiego klubu, ale ocenzurowany z powodów obyczajowych. Dokładnie zostały zamazane sutki wilczycy kapitolińskiej, karmiącej Romulusa i Remusa.

Drwiny w internecie

Rzeźba wilczycy jest symbolem stolicy starożytnego imperium rzymskiego. Legenda głosi, że zwierzę miało zaopiekować się bliźniakami i założycielami Rzymu. Wilczyca kapitolińska została umieszczona w herbie AS Romy w 1927 roku, czyli w momencie powstania klubu.



Iranian TV blurs out part of Roma's badge during Champions League coverage https://t.co/Z7fNuWTGp0#footballpic.twitter.com/pPxj6CaEgG — FourFourTwo (@FourFourTwoOz) 5 kwietnia 2018

Transmisja wywołała falę - głównie drwiących - komentarzy w mediach społecznościowych.

"W ciągu trzech tysięcy lat Remus i Romulus zostali pozbawieni mleka matki, ale irański nadawca pozbawił ich nawet wilczego mleka" - skomentował dziennikarz sportowy Mehdi Rostampour.



"Ludzie mogli zostać sprowokowani przez piersi wilka" - ironizował jeden z internautów. "Są tak drobiazgowi" - skwitował drugi.



AS Roma, choć grała momentami ambitnie, przegrała w Barcelonie 1:4 i ma niewielkie szanse na awans do półfinału Ligi Mistrzów. Rewanż we wtorek.