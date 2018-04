Madryt się cieszy, w Katalonii obwiniają sędziego. "Kradzież stulecia"





"Horrorem" określiły hiszpańskie media rewanż Realu z Juventusem. Turyńczyków dzieliły sekundy od dogrywki. Nie dotrwali, bo rzut karny wykorzystał Cristiano Ronaldo i zapewnił Królewskim awans do półfinału Ligi Mistrzów. O krok dalej poszedł kataloński dziennik "Sport", który nazwał jedenastkę "kradzieżą stulecia".

W Turynie było 3:0 dla Realu, w Madrycie - w środowy wieczór - Juventus odrobił straty. I czekał na dogrywkę, ale w doliczonym czasie gry w polu karnym gości faulowany był rezerwowy Lucas Vazquez. Jedenastkę wykorzystał Ronaldo, pokonując Wojciecha Szczęsnego. Polski bramkarz chwilę wcześniej zastąpił wyrzuconego Gianluigiego Buffona. Real przegrał 1:3. Real był w piekle. Uratował się w 97. minucie Kolejny... czytaj dalej »



Komentatorzy w Hiszpanii podkreślili, że na Santiago Bernabeu pojawił się zupełnie inny Juventus niż przed tygodniem. W drużynie Massimiliano Allegriego wyróżnili się szczególnie Mario Mandżukić oraz Douglas Costa. Publiczna rozgłośnia RNE dodała, że zespół z Turynu uwierzył, że mógł powtórzyć wtorkowy wyczyn Romy, która także odrobiła straty, rozbijając Barcelonę 3:0. Ale ten wynik dał rzymianom awans do półfinału.

"Kradzież stulecia"

"Frustracja zawodników włoskiej drużyny musi być ogromna. Niemniej jednak karny podyktowany w doliczonym czasie gry został prawidłowo odgwizdany przez arbitra" - ocenili reporterzy RNE, wskazując, że Szczęsny był bez szans.



Inaczej widzieli to dziennikarze "Sportu", którzy rzut karny dla Realu określili "kradzieżą stulecia". "Sędzia wymyślił jedenastkę" - skwitował kataloński dziennik.



"Juventusowi udało się spełnić nieosiągalne pozornie marzenie i odrobić straty (…). W końcówce Juve stracił jednak głowę z powodu wielkiego wysiłku, jaki włożył wcześniej w ten mecz" - ocenili z kolei reporterzy dziennika "As".



"Marca" wskazała na strachliwą grę Realu do czasu utraty trzeciego gola. Stołeczna gazeta odnotowała słabą postawę obrońców oraz bramkarza Keylora Navasa, przypominając, że to po jego błędzie goście z Turynu odrobili straty z pierwszego spotkania.



W Realu został wyróżniony Ronaldo. "Po raz kolejny Cristiano uratował Real, strzelając gola osiem minut po zakończeniu regulaminowego czasu gry. Nie mogło być dramatyczniej" - oceniła "Marca".

Źródło: PAP/EPA/KIKO HUESCA Buffon nie potrafił opanować emocji

"Buffon miał prawo protestować"

Natomiast "Mundo Deportivo" oskarżyło angielskiego sędziego Michaela Olivera o zepsucie pięknego meczu. Nie tylko z powodu podyktowanej jedenastki, ale również za wyrzucenie bramkarza Juventusu.



"Gianluigi Buffon miał prawo protestować jako kapitan zespołu. UEFA pilnie powinna zrobić przegląd tego typu domorosłych arbitrów co Oliver" - ocenił wydawany w Katalonii dziennik.



"Mundo Deportivo" zauważył, że Real był w środę tak słaby, jak w spotkaniu przeciwko Borussii Dortmund w 2013, kiedy w półfinale rozgrywek LM niemiecki zespół "dowodzony przez Roberta Lewandowskiego strzelił mu cztery bramki".