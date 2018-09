Ronaldo może nie zagrać z byłą drużyną. UEFA wszczęła postępowanie





27 września Cristiano Ronaldo dowie się, ile potrwa jego zawieszenie w związku z czerwoną kartką, jaką Portugalczyk zobaczył w meczu Ligi Mistrzów z Valencią. Tego dnia zbierze się komisja dyscyplinarna UEFA.

W swoim pierwszym występie w Champions League w barwach Starej Damy Ronaldo "dotrwał" tylko do 29. minuty. Wówczas przewrócił kolumbijskiego obrońcę Jeisona Murillo podczas walki o pozycję, potem pokazał mu gestem, żeby wstawał, i szarpnął go za włosy.



Po konsultacji z sędzią bramkowym arbiter główny pokazał Portugalczykowi czerwoną kartkę - pierwszą w historii występów Portugalczyka w LM, a rozegrał w niej 154 mecze. Zdobywca 120 goli w Champions League opuszczał plac gry ze łzami w oczach.

"Nie jesteśmy kobietami"

Portugalczyka wspierają koledzy z drużyny. Pomocnik Juve Emre Can dopiero po meczu dowiedział się, że Ronaldo został wyrzucony z boiska za pociągnięcie za włosy. - Nie jesteśmy kobietami, gramy w piłkę! Jeśli jesteś wykluczony za coś takiego, powinieneś później wyrzucać z boiska właściwie za każdy faul. Czerwona kartka na sto procent się nie należała - podkreślił reprezentant Niemiec.

Należała czy nie, Ronaldo jest automatycznie wykluczony z udziału w meczu z Young Boys Berno 2 października. UEFA może jednak zdyskwalifikować go na dłużej. To by oznaczało, że Ronaldo nie zagrałby m.in. na Old Trafford z Manchesterem United - klubem, w którym jego kariera nabrała tempa. Decyzję poznamy w czwartek 27 września.