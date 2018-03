Lewandowski nie dostał wolnego. Bayern znów ograł Besiktas





To miała być formalność i była. Bayern znów nie miał problemów z Besiktasem. W Stambule zwyciężył 3:1 i zagra w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Monachijczycy sprawę awansu załatwili u siebie. Besiktasowi wbili pięć goli, żadnego nie stracili i tylko katastrofa mogła im odebrać ćwierćfinał. Mecz w Stambule miał być okazją do pokazania się rezerwowym. Tak przynajmniej się wydawało, bo niemieckie media informowały o odpoczynku dla Roberta Lewandowskiego.

Robert Lewandowski tym razem nie trafił

Zagrożony Lewandowski

Inny plan miał trener Jupp Heynckes, podkreślając, że w Lidze Mistrzów zawsze gra się o zwycięstwo. Wyrwał piłkę, przewrócił chłopca. Nerwy w Lidze Mistrzów W trakcie meczu... czytaj dalej » Na Besiktas rzucił najsilniejszy skład na czele z Polakiem, który w sobotę wbił setnego gola w Bundeslidze dla Bawarczyków. Ryzykował, bo Lewandowski był zagrożony. Gdyby w Stambule został ukarany żółtą kartką, pauzowałby w kolejnym spotkaniu.



Ale kapitan Biało-Czerwonych nawet na moment nie stracił głowy, a goście znów rozprawili się z rywalem.



W 18. minucie Thomas Mueller idealnie dośrodkował do Thiago Alcantara, który celnie uderzył z powietrza. Strzelec pierwszego gola jeszcze przed przerwą opuścił boisko z kontuzją.

Polak oglądał jak strzelali inni

Gol debiutanta

Druga połowa zaczęła się pechowo dla gospodarzy. Rafinha podał w pole karne do Lewandowskiego, ale po drodze piłkę przechwycił Gokhan Gonul. Obrońca Besiktasu zrobił to jednak tak niefortunnie, że pokonał własnego bramkarza.



Mistrzów Turcji stać było tylko na honorowe trafienie Vagnera Love’a. W 68. minucie, już po bramce Brazylijczyka, Lewandowskiego zastąpił debiutujący w rozgrywkach Sandro Wagner, który zdążył jeszcze wbić gola na 3:1.



Bayern bez problemów po raz siódmy awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Losowanie par w piątek.

Thiago strzelił gola, ale spotkania nie dokończył

Besiktas - Bayern 1:3 (0:1); pierwszy mecz 0:5

Bramki: Love (59.) - Thiago (18.), Gonul (46. - samobójcza), Wagner (84.)

Program meczów 1/8 finału LM: (* awans)

14 marca, środa

FC Barcelona - Chelsea (godz. 20.45; 1:1)

13 marca, wtorek

*AS Roma - Szachtar Donieck 1:0; 1:2

Manchester United - *Sevilla 1:2; 0:0

7 marca, środa

Tottenham Hotspur - *Juventus Turyn 1:2; 2:2

*Manchester City - FC Basel 1:2; 4:0

6 marca, wtorek

*Liverpool - FC Porto 0:0; 5:0

Paris Saint-Germain - *Real Madryt 1:2; 1:3