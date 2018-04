Lewandowski do Madrytu. Bitwa gigantów o finał





»

Nie będzie finału marzeń w Lidze Mistrzów. Bayern z Robertem Lewandowskim w półfinale trafił na Real Madryt. W drugiej parze Liverpool zmierzy się z AS Romą. Losowanie odbyło się w Nyonie.

Takiego losowania jeszcze nie było. Do półfinałów dotarli przedstawiciele ligi angielskiej (Liverpool), niemieckiej (Bayern), włoskiej (AS Roma) i hiszpańskiej (Real). Rozgrywki w tych krajach oceniane są jako stojące na najwyższym poziomie w Europie. Do tego od ośmiu lat nie losowano półfinalistów z czterech różnych państw.

Zapowiada się szlagier w półfinale

Andrij Szewczenko, były wybitny ukraiński piłkarz i ambasador finału w Kijowie, jako pierwszy zespół wylosował Bayern. Po chwili wyciągnął kulkę, gdzie była karteczka z napisem Real Madryt. Można więc mówić o przedwczesnym finale. W zeszłym sezonie Królewscy ograli monachijczyków w ćwierćfinale LM. I rozpędzony Real dotarł do finału, w którym zresztą zwyciężył z Juventusem.

Drugiego finalistę wyłoni para Liverpool - AS Roma. Ich obecność na tym etapie to największa niespodzianka tegorocznej edycji. The Reds w ćwierćfinale ograli - i to dwukrotnie - Manchester City, a rzymski zespół wyeliminował FC Barcelonę.



Półfinały odbędą się 24-25 kwietnia i 1-2 maja, a finał - 26 maja w Kijowie.

Sonda zamknij Kto wygra Ligę Mistrzów? AS Roma Bayern Monachium Liverpool Real Madryt Głosuj Dziękujemy za oddany głos! Sonda zamknij Kto wygra Ligę Mistrzów? Wyniki głosowania 7% AS Roma 7% 43% Bayern Monachium 43% 17% Liverpool 17% 33% Real Madryt 33% Oddanych głosów: 7718 zobacz wyniki