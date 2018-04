Bayern nie strzelił, nie musiał. Jest w półfinale





Bayern w półfinale

Bayern oprócz tytułu mistrzowskiego ma już w garści półfinał Ligi Mistrzów. W rewanżu zremisował z Sevillą 0:0. Pomogła zaliczka sprzed tygodnia.

Piłkarze Bayernu nie chcieli powtórzyć wpadki Barcelony, która roztrwoniła zaliczkę i wyleciała z Ligi Mistrzów. Od początku wzięli się do pracy.



Obrońcom z Hiszpanii od razu we znaki dał się Robert Lewandowski, którego przed polem karnym dopiero faulem zatrzymał Gabriel Mercado. Argentyńczyk obejrzał żółtą kartkę, ale gdyby zarobił czerwoną, sędzia byłby usprawiedliwiony, bo polski snajper wychodził na czystą pozycję.

Źródło: Langer/Eibner-Pressefoto/imago/EAST NEWS Rywale nie oszczędzali Lewandowskiego



Za chwilę z wolnego minimalnie przestrzelił James, z dystansu spróbował szczęścia Arjen Robben. Trzy poważne sytuacje, a nie minęło nawet pięć minut. To była totalna dominacja Bayernu. Sevilla do tego czasu może raz przekroczyła połowę boiska. Trochę minęło, zanim goście się otrząsnęli i zaczęli grać piłką.



Może się przebudzili, ale najlepszą okazję w pierwszej połowie stworzyli sobie monachijczycy, a konkretnie Franck Ribery, który jak to on, zbiegł ze skrzydła do środka i huknął. Strzał był silny, ale bramkarz David Soria jakimś cudem to obronił. Bawarczycy kontynuowali natarcie, ale mur z południa Hiszpanii nie chciał paść.

Źródło: PAP/EPA Ribery strzela. Było blisko

Poprzeczka, ulga w Monachium

Bayern atakował, Sevilla rozpaczliwie się broniła, ale od czasu do czasu przypominała, że też potrafi postraszyć. Jak wtedy, gdy Joaquin Correa trafił w poprzeczkę po strzale głową. Na Allianz Arenie słychać było, jak kibicom spadał kamień z serca.



Goli w Monachium nie zobaczyli, choć pewnie byłoby inaczej, gdyby Robben nie grał w swoim stylu, czyli na siebie, tylko dostrzegł lepiej ustawionego Lewandowskiego. Remis 0:0 premiuje Bayern. W pierwszym meczu wygrał 2:1.



W piątek losowanie par półfinałowych.

Mecze 1/4 finału Ligi Mistrzów

wtorek, 10 kwietnia

AS Roma - Barcelona 3:0 (1:0); pierwszy mecz 1:4

Manchester City - Liverpool 1:2 (1:0); 0:3

środa, 11 kwietnia

Bayern - Sevilla 0:0; 2:1

Real Madryt - Juventus 1:3 (Ronaldo 90+6 - Mandżukić 2 i 37, Matuidi 62); 3:0