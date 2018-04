Ronaldo gdzieś zniknął. Real i tak zdobył Monachium





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Agresywnej walki nie brakowało

Z dwóch wielkich firm potężniejszą w pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów okazał się Real. Obrońcy tytułu wywieźli z Monachium niezwykle cenne zwycięstwo 2:1. Kolejny finał bardzo blisko Królewskich. Rewanż we wtorek.

Gdyby to był boks, legendarny konferansjer Michael Buffer rzuciłby do mikrofonu: "Let's get ready to rumble". Bo to miały być prawdziwe grzmoty.



Dla wielu na pewno to był przedwczesny finał, dodatkowo z pojedynkiem nieprzeciętnych rewolwerowców - RL9 i CR7. Ronaldo i Lewandowski do środy nastrzelali w tym sezonie w sumie 83 gole. W środę 25 kwietnia byli po przeciwnej stronie barykady, ale kto wie, może za dwa-trzy miesiące będą w tym samym zespole. Tego życzy sobie Robert, tyle że w Bayernie nie chcą o tym słyszeć.







Widok z trybun Allianz Arena, gdy zaczynała się zapełniać Fot. Mat/tvn24.pl

Trybuna z najzagorzelszymi kibicami FCB Fot. Mat/tvn24.pl

Rozgrzewka Bayernu Fot. Mat/tvn24.pl

Rozgrzewka Realu Fot. Mat/tvn24.pl







To on z Jamesem, wypożyczonym do Bayernu właśnie z Realu, stworzył akcję, po której już w 20. sekundzie zapachniało golem dla gospodarzy. Kolumbijczyk popędził lewą stroną, podał do "Lewego", a ten z ostrego kąta dośrodkował, ale zbyt mocno, by Thomas Mueller miał prawo dopaść do piłki, choć próbował przedziwnej akrobacji.

Dwie bolesne straty i gol

Bayern gola nie strzelił, a za chwilę stracił jedno ze swoich skrzydeł. Od piątej minuty musiał sobie radzić bez kontuzjowanego Arjena Robbena. Holender z wściekłością w oczach opuszczał boisko kulejąc. Jeszcze w pierwszej połowie z urazem zszedł Jerome Boateng. Dwie poważne straty osobowe w pół godziny!

Źródło: PAP/EPA Piąta minuta i Arjen Robben kończy mecz



Zrobiły się piłkarskie szachy. Bez groźnych akcji, z agresją z obu stron. Dostało się Lewandowskiemu, którego poturbował Sergio Ramos. Leżał też Rafinha, którego przewrócił Lucas Vazquez.

W końcu z atakiem ruszył Bayern. Zaczął bramkarz, poszły cztery podania, a na końcu adresatem był Joshua Kimmich, który z ostrego kąta zamiast podawać pokusił się o strzał i się nie pomylił. Chyba nawet kibice FCB nie spodziewali się takiego obrotu sprawy. No bo jak? Gol z tak trudnej pozycji?

Źródło: PAP/EPA Strzela Kimmich, jest 1:0

Bomba Marcelo

Świetną partię rozgrywał James, to on zaczął bramkową akcję, jakby chciał udowodnić, że zbyt lekką ręką zrezygnowano z niego w Madrycie. Wszędzie było go pełno, wreszcie grał jak w czasach mundialu w Brazylii, a Bayern przez niego napędzany napierał dalej. Przed przerwą nieznacznie pomylił się główkujący Mats Hummels.

I co? Strzelił Real. Real, który do tego momentu był w cieniu gospodarzy, który zupełnie się poddał. Wystarczyło, że obrońcy FCB przysnęli, nie wybili piłki, a do niej doskoczył Marcelo. Strzelił idealnie, mocno z woleja i przy samym słupku. Sven Ulreich nie miał nic do powiedzenia. Było 1:1, po strzałach dwóch obrońców.

Źródło: PAP/EPA Marcelo odbiera zasłużone gratulacje

Monachijczycy ze wszystkich sił starali się skończyć pierwszą połowę z lepszym wynikiem. Próbował głową Lewandowski, strzelał też Thomas Mueller, ale bez powodzenia. Mecz się rozkręcał.

Kosztowny błąd

W drugiej połowie poziom frustracji u gospodarzy rósł, bo atakowali, ale gole strzelali rywale. Apogeum osiągnął po błędzie Rafinhy, który podawał w poprzek, a piłkę przechwycił Lucas. Pognał ile sił, dostrzegł wprowadzonego po przerwie Marco Asensio, a ten z zimną krwią strzelił na 2:1.

Źródło: PAP/EPA Marco Asensio trafił na 2:1. Zinedine Zidane miał nosa, wprowadzając go na boisko

Podrażniony Bayern starał się odpowiedzieć. Sytuację zmarnował Franck Ribery, który z bliska huknął prosto w bramkarza. Coraz częściej kotłowało się w polu karnym Realu.

Madrytczycy się obronili i to bez potrzeby korzystania z mocy Cristiano Ronaldo, który był niewidoczny. Pokazał się tak naprawdę tylko raz, gdy w drugiej połowie dotknął piłkę ręką. W 12 poprzednich meczach Ligi Mistrzów zawsze coś ustrzelił. Nie tym razem, ale on tego dnia tego nie musiał robić.

Rewanż we wtorek.

PÓŁFINAŁY LIGI MISTRZÓW:

wtorek, 24 kwietnia

Liverpool - AS Roma 5:2



środa, 25 kwietnia

Bayern - Real Madryt 1:2 (28' Kimmich - 44' Marcelo, 57' Asensio)