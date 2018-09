Spokój Lewandowskiego. Pomógł zdobyć Lizbonę





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Bayern wygrał na inaugurację Ligi Mistrzów

Robert Lewandowski golem przeciwko Benfice rozpoczął kolejną próbę podboju Ligi Mistrzów. Bayern zwyciężył w Lizbonie 2:0.

Była 10. minuta. David Alaba podał do polskiego napastnika, który oszukał rywala i precyzyjnym strzałem pokonał bramkarza gości. To 46. gol Lewandowskiego w 73. meczu Ligi Mistrzów. W klasyfikacji najskuteczniejszych zrównał się z dziewiątym Włochem Filippo Inzaghim.

Wciąż niespełniony

Kuriozalna kartka Ronaldo. Wyleciał z boiska i wpadł w histerię Cristiano Ronaldo... czytaj dalej » Na bramkę w rozgrywkach czekał dość długo. W środowy wieczór licznik zatrzymał się na 462 minutach. Ten brak skuteczności kosztował monachijczyków finał LM. Bez goli Lewandowskiego udało się wiosną wyeliminować w ćwierćfinale Sevillę, w kolejnej fazie za mocny okazał się Real. Znów hiszpański zespół stanął na drodze Bawarczyków.



Kapitan reprezentacji Polski w LM jest niespełniony. Z Bayernem celował w triumf, ale to z Borussią Dortmund pięć lat temu dotarł do finału. To w ekipie Juergena Kloppa rozegrał emblematyczny mecz, wbijając w półfinale Królewskim cztery gole. Dlatego Lewandowski próbował latem za wszelką cenę odejść z Monachium.



Gospodarze otrząsnęli się w minucie 28. Bayern uratował Manuel Neuer, który odbił strzał Andre Almeidy, prawego obrońcy wicemistrzów Portugalii. U gości w 40. minucie dogodną okazję zmarnował Arjen Robben po podaniu Francka Ribery'ego.

Źródło: PAP/EPA Lewandowski świętuje

Nieoczywisty bohater

Mocny początek Realu. Sensacja w Manchesterze Pierwsza kolejka... czytaj dalej » Po przerwie Bayern wyprowadził idealną kontrę. Zaczął na własnej połowie Renato Sanchez. Potem piłka wędrowała między Lewandowskim, Ribery'm i Jamesem Rodriguezem. Ten ostatni dośrodkował do Sancheza, który z bliska trafił na 2:0. Nie cieszył się, uniósł tylko dłonie. Benfica to jego macierzysty klub.

Przed dwoma laty przychodził do Bayernu jako mistrz Europy i najlepszy młody gracz francuskiego turnieju. Sanchez ligi niemieckiej nie podbił. Później spadł ze Swansea z Premier League. 21-latek wrócił z wypożyczenia. W Lizbonie mógł wystąpić po raz pierwszy w sezonie, bo mistrzów Niemiec powaliły kontuzje podstawowych piłkarzy, na czele ze skrzydłowym Kingsley'em Comanem.



W takich okolicznościach Bayern pokonał pierwszą przeszkodę. Wynik mógł być bardziej okazały, ale rezerwowy Serge Gnabry, który trafił do siatki, był na pozycji spalonej, a Robben nie wykorzystał sytuacji sam na sam.



W drugim meczu grupy E Ajax rozbił na własnym stadionie AEK Ateny 3:0.

Źródło: PAP/EPA Sanchez uszanował były klub

1. kolejka Ligi Mistrzów:

środa, 19 września

grupa E

Ajax Amsterdam - AEK Ateny 3:0

Benfica Lizbona - Bayern Monachium 0:2

grupa F

Szachtar Donieck - Hoffenheim 2:2

Manchester City - Olympique Lyon 1:2

grupa G

Viktoria Pilzno - CSKA Moskwa 2:2

Real Madryt - AS Roma 3:0

grupa H

Valencia - Juventus Turyn 0:2

Young Boys Berno - Manchester United 0:3