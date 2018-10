Lewandowski odprawił Greków. Bayern się nie przemęczał





Bayern Monachium wykonał plan, swoje zrobił sam Robert Lewandowski. Wyjazdowy mecz z AEK-iem Ateny, swoim najsłabszym grupowym rywalem w Lidze Mistrzów, Bawarczycy wygrali 2:0. Polak wykorzystał jedyną dogodną sytuację przez 83 minuty jakie spędził na murawie.

Po prawie miesięcznej zadyszce, kilku wpadkach w Bundeslidze, w weekend Bawarczycy w końcu opanowali sytuację na krajowym podwórku pokonując Wolfsburg. Ojcem wygranej 3:1 okazał się polski snajper, który strzelił dwa gole i zanotował asystę. W Atenach znów liczono na "Lewego".

Mecz Ligi Mistrzów mógł być ustawiony. Prokuratura wszczęła śledztwo Wynik meczu PSG -... czytaj dalej » Jego współpraca z kolegami długo nie układała się tak jak należy. Dokładnych podań nie dostawał, sam też kilka razy im źle zagrywał, co w szczególności irytowało Arjena Robbena. Przełamanie nastąpiło w drugiej połowie.

Wszystko działo się błyskawicznie. Serge Gnabry wpadł z piłką w pole karne, chwilę potem efektownie oddał ją piętą do Rafinhi. Brazylijczyk momentalnie zagrał na dalszy słupek, gdzie stał niepilnowany Lewandowski. Wystarczyło dołożyć nogę. To było jedno z najłatwiejszych jego trafień w karierze.

Tak efektownych akcji w wykonaniu Bawarczyków zbyt wiele we wtorek nie oglądano. Goście rozluźnili się dopiero kilka minut wcześniej. Po stałym fragmencie gry i zablokowanym uderzeniu Arjena Robbena piłka poleciała w kierunku Javiego Martineza, który złożył się do efektownego woleja. To właśnie Bask dał mistrzom Niemiec prowadzenie w tym meczu.

Na horyzoncie Zlatan

Monachijczycy powoli wychodzą z dołka, a Lewandowski zbliża się do kolejnych legend Champions League. To była jego druga bramka w tej edycji, a w sumie 47. O jedną ustępuje Andrijowi Szewczence i Zlatanowi Ibrahimoviciowi. Polak zszedł z boiska w 83. minucie spotkania.

Po trzech meczach Bayern ma siedem punktów i po tej kolejce z pewnością pozostanie na prowadzeniu w swojej grupie. Za dwa tygodnie zagra z AEK-iem u siebie. Wtedy może też zapewnić sobie awans. Grecka drużyna szans większych już nie ma. Na razie nie zdołała nawet zremisować meczu.

AEK Ateny - Bayern Monachium 0:2

Bramki: Javi Martinez (61), Robert Lewandowski (63).