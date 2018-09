Hat-trick Messiego na otwarcie. Inter dopadł Koguty





Barcelona i jej trzej rywale otworzyli tegoroczną edycję fazy grupowej Ligi Mistrzów. W Katalonii do niespodzianki nie doszło. Gospodarze raczej się nie przemęczali i PSV Eindhoven ograli pewnie - 4:0. Nie zawiódł oczywiście Lionel Messi, autor hat-tricka. W drugim meczu Tottenham dał się pokonać na wyjeździe 1:2 Interowi Mediolan, choć niemal przez całe spotkanie prowadził.

To inna edycja niż poprzednie. Od tego sezonu wprowadzono dwie godziny rozpoczęcia meczów (18.55 i 21.00). Dwoma pierwszymi były pojedynki w grupie B, przynajmniej na papierze najsilniejszej.

Głodna Barcelona

Udany debiut Maradony. "Inny nastrój w drużynie" Od zwycięstwa 4:1... czytaj dalej » Barca jest faworytem nie tylko do zajęcia pierwszego miejsca w grupie, ale też do wygrania całych rozgrywek. Ma coś do udowodnienia. Dwie poprzednie edycje kończyła już w ćwierćfinale, potem musiała oglądać jak po tytuł sięga jej odwieczny rywal - Real Madryt.

Start ma imponujący. Poza nielicznymi sytuacjami na początku spotkania PSV na Camp Nou nie istniało. Nie zabrakło pięknych akcji i pięknych goli. Barcelona od pewnego momentu była nie do zatrzymania. Messi szybko potwierdził, że wyścig o koronę króla strzelców może mieć w tym sezonie jednego bohatera.

Zaczęło się nieśmiało. Goście długo umiejętnie się bronili. Ich pierwszym błędem okazało się faulowanie przed pole karnym Ousmane Dembele. Do rzutu wolnego podszedł Messi. Uderzył lekko, za to niezwykle precyzyjnie i poza zasięgiem rąk bramkarza.

Źródło: PAP/EPA Messi trafił z rzutu wolnego

Prawdziwy popis Katalończycy dali dopiero po przerwie. Prowadzenie podwyższył po solowej akcji Dembele, który zanim przymierzył z kilkunastu metrów ośmieszył dwóch rywali. Niespełna dwie minuty później padła trzecia bramka - Messi strzałem z pierwszej piłki wykończył miękkie podanie w pole karne Ivana Rakiticia. Argentyńczyk ustalił też wynik. Kompletując hat-tricka zdobył swoją 103. bramkę w LM.

Zaskoczone Koguty

O wiele bardziej wyrównane spotkanie kibice zobaczyli w Mediolanie, gdzie Inter po siedmiu latach przerwy znów mógł zaprezentować się swoim fanom w elicie. W starciu z londyńczykami faworytem nie był. Tottenham może nie prowadził gry, za to groźniej atakował.

Goście uzyskali prowadzenie po bramce Christiana Eriksena, który przy biernej postawie rywali i odrobinie szczęścia (rykoszet) skutecznie dobił swój własny strzał.

Końcówka należała jednak do gospodarzy. Koguty przeżyły szok. Dwa gole straciły w cztery minuty. Najpierw trafił Mauro Icardi, potem Matias Vecino.

GRUPA B:



Inter Mediolan - Tottenham 2:1

Bramki: Mauro Icardi (86), Matias Vecino (90) - Christian Eriksen (54).

Barcelona - PSV 4:0

Bramki: Lionel Messi (32, 77, 88), Ousmane Dembele (75).

Program 1. kolejki Ligi Mistrzów:



wtorek, 18 września

grupa A

AS Monaco - Atletico Madryt (godz. 21.00)

FC Brugge - Borussia Dortmund (21.00)



grupa C

Crvena Zvezda Belgrad - SSC Napoli (21.00)

Liverpool - Paris Saint-Germain (21.00)



grupa D

Schalke 04 Gelsenkirchen - FC Porto (21.00)

Galatasaray Stambuł - Lokomotiw Moskwa (21.00)



środa, 19 września

grupa E

Ajax Amsterdam - AEK Ateny (18.55)

Benfica Lizbona - Bayern Monachium (21.00)



grupa F

Szachtar Donieck - Hoffenheim (18.55)

Manchester City - Olympique Lyon (21.00)



grupa G

Viktoria Pilzno - CSKA Moskwa (21.00)

Real Madryt - AS Roma (21.00)



grupa H

Valencia - Juventus Turyn (21.00)

Young Boys Berno - Manchester United (21.00)

