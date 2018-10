Barcelona ograła Inter. Messi podziwiał z trybun





Trzy mecze w Lidze Mistrzów i komplet zwycięstw Barcelony. Katalończycy tym razem pokonali na swoim stadionie 2:0 Inter Mediolan, w czym nie przeszkodziła im nieobecność Lionela Messiego.

Rozpaczliwa obrona, szczęśliwy remis. Henry wciąż nie odmienił Monaco Monaco wciąż... czytaj dalej » Mediolańczycy do tego meczu też mieli komplet punktów. Do tego świetnie radzili sobie w lidze, w której wygrali siedem ostatnich spotkań. Dodając do tego fakt, że Barcelona wybiegła na boisko bez kontuzjowanego Messiego nikt nie stawiał gości na straconej pozycji.

Niepokój katalońskich kibiców minął bardzo szybko. Gospodarze już po kilku minutach zaczęli grać z charakterystycznym dla siebie rozmachem. Włosi się bronili, po nieśmiałym początku w pewnym momencie o odważniejszych atakach ogóle przestali myśleć. Gol Barcy wydawał się być kwestią czasu.

Pierwszy sygnał ostrzegawczy kierunku bramkarza Samira Handanovicia wysłał Clement Lenglet. Stoper Barcy główkował mocno, ale nie na tyle dokładnie, żeby pokonać Słoweńca.

Siedzący na trybunach Messi wstał z miejsca i zawiedziony złapał się za głowę. Długo nie rozpaczał, bo niedługo potem jego zespół dopiął swego. Bramkarza Interu z bliska pokonał Rafinha, którego kapitalnym podaniem obsłużył Luis Suarez.

Źródło: PAP/EPA Rafinha wykorzystał podanie Suareza

Chwilowe przebudzenie

W pierwszej połowie goście nie oddali żadnego celnego strzału. Drugą zaczęli zdecydowanie odważniej. Jej pierwszy kwadrans był tym fragmentem, w którym mógł wrócić do meczu. Tak się nie stało. Nie pozwolił im na to bramkarz Marc-Andre ter Stegen i ich własny brak skuteczności.

Barcelona ataki włoskiego zespołu potraktowała jak ostrzeżenie. Zaczęła grać agresywniej. Do końca spotkania okazje stwarzała już tylko ona. Długo je marnowała. Philippe Coutinho trafił w słupek, Lenglet znów nie potrafił pokonać Handanovicia tym razem z kilku metrów. Sytuację uspokoił dopiero siedem minut przed końcem Jordi Alba. Inter stracił wszelkie nadzieje.

Okazję do rewanżu będzie miał już w następnej kolejce. Jeszcze zapewne bez Messiego.

Wyniki środowych meczów Ligi Mistrzów:

Club Brugge - Monaco 1:1

PSV - Tottenham 2:2

Barcelona - Inter 2:0

Borussia Dortmund - Atletico 4:0

Galatasaray - Schalke 0:0

Liverpool - Crvena Zvezda 4:0

Lokomotiw - Porto 1:3

PSG - Napoli 2:2