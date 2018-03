Szachtar nie utrzymał przewagi. Roma w ćwierćfinale





Foto: PAP/EPA | Video: EPA W Lidze Mistrzów nie brakuje emocji

W meczu rewanżowym 1/8 finału Ligi Mistrzów AS Roma pokonała u siebie Szachtar Donieck 1:0. Dzięki takiemu wynikowi rzymianie po dziesięciu latach awansowali do ćwierćfinału rozgrywek.

W Charkowie ukraiński zespół wygrał 2:1. Piłkarze Romy (rezerwowym bramkarzem stołecznej ekipy jest Łukasz Skorupski) liczyli jednak, że na własnym stadionie będą w stanie odrobić te minimalne straty. Udało się dokonać tej sztuki.

Pokonali poprzeczkę

Szalona końcówka i szok w Manchesterze Na Old Trafford w... czytaj dalej » Włosi przystępowali do wtorkowego rewanżu podbudowani piątkowym zwycięstwem ligowym z Torino 3:0. Od połowy grudnia to była dopiero druga wygrana Romy na Stadio Olimpico.

- Mentalnie zawodnicy czuli presję, ponieważ nie wygrywaliśmy meczów u siebie i widziałem to. Piątkowe zwycięstwo pokazało, że pokonaliśmy tę przeszkodę - powiedział trener Romy Eusebio Di Francesco.

W pierwszej połowie rzymianie nie potrafili przełamać defensywy rywali i miejscowi kibice zaczęli się już irytować. Przełamanie nastąpiło w 52. minucie. Wówczas to Kevin Strootman posłał idealne podanie na wolne pole do Edina Dżeko, a 31-letni napastnik w sytuacji sam na sam pokonał Andrija Pjatowa. W tym momencie Roma miała awans.

Sytuacja Szachtara zrobiła się jeszcze trudniejsza, kiedy w 79. min Ivan Ordets otrzymał czerwoną kartkę za faul na Dżeko, który znowu mógł znaleźć się sam na sam z bramkarzem. Grający w przewadze Włosi nie dali już sobie odebrać końcowego sukcesu.

Źródło: PAP/EPA Tak Dżeko pokonał Pjatowa

Roma - Szachtar 1:0

Bramka: Dżeko (52)

Program meczów 1/8 finału LM:

(* awans)

13 marca, wtorek

Manchester United - * FC Sevilla 1:2; pierwszy mecz 0:0

* AS Roma - Szachtar Donieck 1:0; 1:2



14 marca, środa

Besiktas Stambuł - Bayern Monachium (18.00; 0:5)

FC Barcelona - Chelsea (20.45; 1:1)



6 marca, wtorek

*Liverpool - FC Porto 0:0; 5:0

Paris Saint-Germain - *Real Madryt 1:2; 1:3



7 marca, środa

Tottenham Hotspur - *Juventus Turyn 1:2; 2:2

*Manchester City - FC Basel 1:2; 4:0