Słynny stadion będzie nosił imię Johana Cruyffa





Foto: Wikipedia (CC BY-SA 2.0/CC BY-SA 4.0) | Video: tvn24.pl Cruyff był jednym z najlepszych piłkarzy w historii

Amsterdamska Arena, dom Ajaxu, od przyszłego sezonu będzie nazywał się Johan Cruyff Arena. To hołd dla zmarłego w 2016 roku wybitnego wychowanka holenderskiego klubu.

Po śmierci Cruyffa, który w wieku 68 lat przegrał walkę z nowotworem, od razu pojawił się pomysł, żeby stadion w Amsterdamie zmienił nazwę. Wtedy z inicjatywą wyszedł między innymi prezes Holenderskiego Związku Piłki Nożnej Michael van Praag.



Minęły dwa lata i Amsterdam Arena doczekała się w nazwie imienia i nazwiska jednego z najlepszych piłkarzy w historii futbolu. Odsłonięcie nowego logo stadionu odbędzie się 25 kwietnia, w dniu, w którym Cruyff obchodziłby 71. urodziny. Zmieniona nazwa będzie obowiązywała od sezonu 2018/19. Guardiola wciąż ze wstążką. Porównano go do Goebbelsa Karę już za to... czytaj dalej »

"Ajax to Cruyff"

- Johan Cruyff jest największym wychowankiem Ajaxu. Częściowo dzięki niemu klub jest znany nie tylko w Holandii, ale także na całym świecie. Dobrze, że stadion będzie nosił jego imię - skomentował Edwin van der Sar, dyrektor generalny Ajaxu, w przeszłości bramkarz klubu.



- Zasłużony hołd. Ajax to Cruyff - skwitował obecny trener Erik ten Hag.



Także rodzina Cruyffa wyraziła zadowolenie z tej decyzji.



Jak dodał Henk Markerink, dyrektor obiektu, nadchodzi teraz czas wytężonej pracy. Nazwa zmieni się nie tylko na fasadzie.



- Mamy wiele do zrobienia. Od tabliczek na stadionie po nowe ubrania stewardów. Wszystko musi być widoczne na pierwszy mecz nowego sezonu - wyjaśnił Markerink.



#vooraltijdnr14pic.twitter.com/tQRwiTYuDj — AFC Ajax (@AFCAjax) 5 kwietnia 2018

Legenda

Cruyff z Ajaxem wygrał wszystko, co było do wygrania. Trzy razy sięgnął po Puchar Europy, w kraju ośmiokrotnie był mistrzem. Później sukcesy osiągał w Barcelonie. Z kadrą został wicemistrzem świata w 1974 roku. Trzykrotnie otrzymał Złotą Piłkę. Jako trener także był wybitny. Trofea - także w europejskich rozgrywkach - zdobywał i z Ajaxem, i z Barceloną.



Zmarł 24 marca 2016 roku. Rok wcześniej zdiagnozowano u niego raka płuc.