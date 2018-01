Ronaldo czuje się "oszukany". Hiszpanie piszą, że chce wrócić do Manchesteru





Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki dla najlepszego zawodnika roku na świecie Portugalczyk Cristiano Ronaldo jest rozczarowany postawą prezesa Realu Madryt Florentino Pereza i zamierza odejść z klubu mistrza Hiszpanii do Manchesteru United - donosi dziennik "As".

"El Confidencial": Barcelona podała nieprawdziwą wartość transferu Neymara Przejście Neymara... czytaj dalej » Według relacji serwisu internetowego gazety Ronaldo, który 5 lutego skończy 33 lata, czuje się "oszukany" przez Pereza, który miał nie wywiązać się ze swoich obietnic dotyczących przedłużenia kontraktu Portugalczyka. Piłkarz miał powiedzieć kolegom z drużyny, że po zakończeniu obecnego sezonu wróci do United, w którym występował już w latach 2003-09.



Powołując się na osoby z otoczenia Ronaldo, "As" poinformował, że Perez obiecał mu poprawę warunków kontraktu po wygranym przez Królewskich finale Ligi Mistrzów w Cardiff w ubiegłym roku. Real pokonał Juventus Turyn 4:1, a Portugalczyk zdobył dwa gole.

"Zdołowany"

Jednak propozycja przedłużenia umowy nie nadeszła, co "zdołowało" rekordzistę klubu pod względem liczby goli. Z równowagi miały go też wyprowadzić negocjacje Realu m.in. z występującym obecnie w Paris Saint-Germain Francuzem Kylianem Mbappe.

Źródło: PAP/EPA Ronaldo ma słaby sezon



Ronaldo zdobył najwięcej Złotych Piłek w historii - ex aequo z Argentyńczykiem Lionelem Messim, w tym w ostatnich dwóch edycjach plebiscytu. Na liście najlepiej zarabiających piłkarzy jest jednak "dopiero" piąty - 21 milionów euro netto rocznie. Takie wynagrodzenie zapisano w kontrakcie z listopada 2016 roku. W zestawieniu prowadzą Messi - 50 mln oraz Brazylijczyk Neymar z PSG - 36 mln.



Sezon ligowy 2017/18 na razie nie układa się po myśli słynnego Portugalczyka. W 14 występach zdobył tylko cztery bramki, a jego zespół zajmuje po 19 kolejkach czwarte miejsce, mając jedno zaległe spotkanie. Strata do prowadzącej Barcelony to już 19 punktów.