Gwiazdy Realu odpoczywały. Zmiennicy zemścili się za Puchar Króla





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Rezerwowi Realu nie zawiedli

Real ograł na Santiago Bernabeu Laganes 2:1. W zespole Królewskich zagrali głównie rezerwowi. Czołowi piłkarze odpoczywali przed wtorkowym rewanżem z Bayernem w Lidze Mistrzów.

Mistrzowie Hiszpanii pod koniec stycznia mierzyli się z Laganes w Pucharze Króla. W pierwszym meczu na wyjeździe zwyciężyli 1:0. Rewanż na Santiago Bernabeu zamierzali więc odfajkować, ale goście, nie mający nic do stracenia, zaatakowali. I trafili dwukrotnie, Real odpowiedział tylko wyrównującym golem Karima Benzemy i odpadł już w ćwierćfinale. Były prezes Realu: Lewandowski alternatywą, wolą innego Półfinał Ligi... czytaj dalej »



Później zespół Zinedine Zidane'a na dobre zaprzepaścił szanse na obronę tytułu. Dziś może sięgnąć tylko po Ligę Mistrzów. Po pokonaniu w Monachium Bayernu jest blisko czwartego finału w ostatnich pięciu edycjach.

Dlatego w sobotę wybiegły rezerwy. Francuski szkoleniowiec dał odpocząć między innymi stoperom Sergio Ramosowi i Raphaelowi Varanowi oraz Cristiano Ronaldo. Pracowali za to Gareth Bale i Karim Benzema, rezerwowi z Monachium, choć ten drugi zagrał z Bayernem niecałe pół godziny. Francuski napastnik założył nawet kapitańską opaskę.

Pechowi goście

Ale to Bale już w 8. minucie zdobył bramkę. Pod koniec pierwszej połowy podwyższył Borja Mayoral. Wynik jednak mógł być inny, bo goście trafili w słupek (Miguel Martin) i później w poprzeczkę (Nordin Amrabat).



Prowadzenie nieco uśpiło gospodarzy w drugiej połowie. W 66. minucie Laganes przeprowadzili popisową akcję. Na koniec Amrabat wyłożył piłkę do pustej bramki Darko Brasanacowi.



Real na więcej już jednak nie pozwolił. Odniósł 21. zwycięstwo w sezonie, zbliżając się na jeden punkt do wicelidera Atletico. Laganes jest 16. w tabeli.

Tak Bale wbił gola



Wyniki 35. kolejki:

piątek

Levante - Sevilla 2:1

sobota

Espanyol - Las Palmas 1:1

Real Sociedad - Athletic Bilbao 3:1

Real Madryt - Laganes 2:1

Villarreal - Celta Vigo (20.45)

niedziela

Getafe - Girona

Alaves - Atletico

Valencia - Eibar

Deportivo - Barcelona

poniedziałek

Betis - Malaga